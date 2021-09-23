Brussels Airlines знову літатиме із Києва до Брюсселя: розклад рейсів та вартість квитків

Національний авіаперевізник Бельгії Brussels Airlines, який є дочірнім підприємством компанії Lufthansa, відновить рейси до Києва. Прямі перельоти за напрямком Київ – Брюссель розпочнуть здійснювати з 16 грудня 2021 року.

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyscanner чи kiwi.

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Розклад рейсів

Польоти здійснюватимуть літаками Airbus A320 з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Міжнародний аеропорт "Брюссель" двічі на тиждень – щочетверга та суботи.

Київ – Брюссель : четвер – 14:50 (виліт), 17:00 (приліт) ; субота – 15:05 (виліт), 17:15 (приліт);

: четвер – 14:50 (виліт), 17:00 (приліт) ; субота – 15:05 (виліт), 17:15 (приліт); Брюссель – Київ: четвер – 10:15 (виліт), 14:05 (приліт); субота – 10:00 (виліт), 13:50 (приліт).

Вартість авіаквитків

Зараз ціна за рейсом Київ – Брюссель – Київ стартує від 183 євро, а Брюссель – Київ – Брюссель – від 142 євро.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Economy Light входить лише ручна поклажа розміром 55x40x23 сантиметрів та вагою 8 кілограмів, а також особиста річ розміром 40x 30x10 сантиметрів.

Зазначається, якщо ви бронюватимете квитки з вильотом із Бельгії – процес буде відбуватися в системі бронювання Brussels Airlines. В тому випадку, якщо бронювання здійснюватиметься з України – в системі Austrian Airlines.

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