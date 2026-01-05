Тут колись процвітала контрабанда, а зараз – це одне з найспокійніших сіл Британії
- Болмер - маленьке приморське село в Нортумберленді, відоме своєю контрабандною історією та мальовничими краєвидами.
- Село зберегло традиційне рибальське життя і спокійну атмосферу, незважаючи на минуле, пов'язане з контрабандою та військовою базою RAF.
У Великій Британії є незвичайне село, яке раніше було справжнім осередком контрабанди. Зараз воно стало спокійним рибальським поселенням, але зберегло багато історичних цікавинок.
Де побачити рибальське село з історією контрабанди та мальовничими краєвидами?
Заховане в самому серці узбережжя Нортумберленда, Болмер – це маленьке приморське село, яке здається замороженим у часі. Воно пропонує гостям і місцевим дивовижний контраст із туристичними гарячими точками. Тут панує спокій, а натовпи туристів залишаються лише в сусідніх селах і містах.
Болмер славиться своїми традиційними котеджами та блакитними рибальськими човнами, що вже сотні років є невід'ємною частиною місцевого життя. Незважаючи на рибальську діяльність, село не має офіційної гавані: човни вивозять на берег тракторами, створюючи унікальний колорит для фотографій і прогулянок узбережжям.
Населення села невелике, приблизно 120 людей. Більшість будинків розташовані вздовж головної вулиці, з якої відкривається безперервний вид на Північне море. За останнє століття Болмер майже не змінився.
Єдиним місцем, де можна перекусити або випити пива, є готель Fishing Boat Inn. Цей заклад відігравав важливу роль у житті громади та навіть під час розквіту контрабанди залишався своєрідним "центром всесвіту" для місцевих та відвідувачів.
Болмер був відомий у 18 – 19 століттях як центр контрабанди. Пірати та контрабандисти з усього узбережжя Нортумберленда та Шотландії стікалися сюди, щоб торгувати своєю "незаконною" здобиччю. Човни в селі слугували базами для цих операцій. Сусіднє шотландське село Кірк Єтольм, було домом для відомого контрабандиста Вільяма Фаа, відомого як "король циган".
У середині 20 століття Болмер отримав нову роль завдяки відкриттю бази RAF Boulmer. Під час Другої світової війни вона стала важливою військовою точкою, а зараз служить пошуково-рятувальною базою для Королівських ВПС. Незважаючи на це, саме село залишилося спокійним і недоторканим, зберігаючи атмосферу традиційного рибальського життя.
Болмер – це рай для тих, хто хоче втекти від міської метушні та насолодитися тишею, морським повітрям та мальовничими пейзажами. Тут немає великого числа розваг чи магазинів, але це лише додає чарівності: головне – це спокій, природа і можливість відчути історію на власні очі.
Як туди дістатися?
Щоб дістатися до Болмера, найзручніше їхати автомобілем: можна проїхати через село Лонгхоутон або з півдня через Лесбері. Для машин є паркування біля Fishing Boat Inn та на набережній, пише Mirror. Автобусне сполучення через село обмежене, тож тим, хто планує подорож лише громадським транспортом, варто заздалегідь перевірити актуальний розклад.
Які ще є незвичайні села?
Чи знали ви, що у Португалії є село, яке названо найгарнішим у світі? Мова йде про Каштелу-Ново – село отримало визнання ЮНВТО, має вуглецеву нейтральність, для туристів передбачені електромобілі, і розташоване в регіоні Бейра Байша з чудовими краєвидами.
Або ж, дізнайтесь про найдовше село України. Його назва Микуличин, і він датований ще 1412 роком. Упродовж століть село поглинало довколишні хутори і збільшувалося у розмірі. Населений пункт сформувався вздовж долини і дороги, тож зараз тут з усіх сторін можна споглядати вражаючі краєвиди.
