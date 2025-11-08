Чи можливо знайти білі гриби під час холодів у листопаді? Ми дослідили це питання й готові поділитися з вами цікавою інформацією. Тому залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку "Грибовель".

Чи можливо знайти білі гриби у листопаді?

У листопаді білі гриби трапляються рідше, ніж у вересні чи жовтні, але знайти їх усе ще можливо, особливо під час теплих днів без заморозків. Через прохолоду вони ростуть повільніше, стають щільнішими, м'ясистими та довше зберігаються свіжими.

Чи є білі гриби у листопаді: дивитись відео

Капелюшки мають темніший, коричневий або шоколадний відтінок, а ніжки товсті й міцні. Іноді на поверхні з'являються дрібні тріщинки, однак це не впливає на якість. Навіть якщо гриб виглядає пошкодженим, варто придивитися уважніше, адже часто він цілком придатний для збору.

Де шукати білі гриби у листопаді?

Як пише "Главред", найчастіше боровики з'являються поруч із ялицею: саме хвойні ліси вважаються їхнім улюбленим середовищем. Також чимало білих грибів можна знайти під соснами, особливо на світлих, сонячних ділянках із м'яким мохом під ногами. Дещо рідше, але все ж трапляються вони біля ялин, беріз і дубів.

Білі гриби у листопаді / фото Conservas Medrano

У листопаді варто звертати увагу на ділянки, де земля довше зберігає тепло – це узлісся, південні схили, галявини, захищені від вітру, або місця поблизу старих дерев і мохових килимів. Найкращий час для пошуків після кількох теплих днів без дощу, коли температура тримається вище + 5 градусів. Саме тоді під шаром опалого листя ще можна знайти свіжі, міцні білі гриби.

