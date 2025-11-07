Що варто знати про гливи, збирання цих грибів та їхній вигляд? 24 Канал із посиланням на портал "Аграрії разом" розповість про це докладніше.

Секрети збирання глив: коли й де ростуть ці гриби та як їх точно розпізнати?

Гливи лісові дуже розповсюджені у природі. Ці гриби вважають одними з найпростіших для збирання. Вони мають особливий та дуже помітний вигляд, тобто їх легко впізнати.

Отже, як виглядають гриби гливи?

По-перше, у них гладка капелюшкова поверхня з округлими капелюхами діаметром від 5 до 25 сантиметрів. При цьому форма капелюшка може варіюватися від опуклої у молодих грибів до увігнутої або навіть хвилястої у дорослих.

По-друге, гливам притаманна характерна форма, бо найчастіше вони ростуть своєрідними кластерами.

Де ростуть гливи у лісі?

Найчастіше ви можете зустріти їх на пеньках, повалених або засохлих деревах, соснах, липах, осиках, березах тощо. Та фактично на будь-якому дереві, яке починає гнити й розкладатися, адже гливи – сапрофіти (живляться відмерлими частинами рослин).

Ось який вигляд мають гарні гливи у лісі: дивіться відео svitkarpatofficia

Гливи на пеньках навіть можуть утворювати багатоярусні гроноподібні скупчення. А це дозволяє легко знаходити їх у лісі та збирати у значних обсягах.

Коли ростуть гливи?

Плодоношення починається у травні та триває до листопада, залежно від погоди. Зауважимо, що у прохолодні осінні місяці гливи ростуть особливо інтенсивно. А в окремих регіонах за помірної зими можна знайти й зимові гливи.

Отруйні гливи – як виглядають і як розпізнати?

Як зазначає Agromarket, дійсно існують хибні та отруйні гриби, схожі на гливи. Але саме отруйні, на щастя, в Україні не трапляються, а от неїстівні (через неприємний смак або жорстку текстуру) є. Це глива помаранчева, глива зелена, схизофіліум звичайний, пилолистник вовчий та панелюс в'яжучий.

Як навіть видно з назв, зазвичай неїстівні гливи мають більш яскраві чи помаранчеві капелюшки, нерівну поверхню, липку шкірку. Ключові ознаки також – відсутність ніжки та неприродний запах. Щоб уникнути плутанини у простий спосіб, важливо звертати увагу на ніжку – у справжніх глив вона коротка і розташована на краю капелюшка.

Де можна шукати гливи у лісі: дивіться відео ЛелекаГрицько

Як правильно збирати гливи?

Найкраще зрізати або викручувати гриби, тримаючи за ніжку, щоб не пошкодити грибницю в основі. Зрізати варто до досягнення повної зрілості, поки капелюшок ще не почав розкриватися повністю.

Місце, де ріс гриб, потрібно залишати ціленьким, щоб грибниця продовжувала розвиватися. І пам'ятайте, що збирати гливи слід у чистих, екологічно безпечних місцях, адже гриби активно вбирають токсини.

До слова, в українській кухні є понад півсотня рецептів із гливами – від простих смажених до супів і запіканок. Ба хіба й не течуть слинки у кожного з нас від однієї згадки про такі страви як смажені гливи зі сметаною та цибулею чи гливи у горщиках із печінкою або куркою? Про мариновані гливи вже й мовчимо.

