Що варто знати про гливи, збирання цих грибів та їхній вигляд? 24 Канал із посиланням на портал "Аграрії разом" розповість про це докладніше.
Секрети збирання глив: коли й де ростуть ці гриби та як їх точно розпізнати?
Гливи лісові дуже розповсюджені у природі. Ці гриби вважають одними з найпростіших для збирання. Вони мають особливий та дуже помітний вигляд, тобто їх легко впізнати.
Отже, як виглядають гриби гливи?
По-перше, у них гладка капелюшкова поверхня з округлими капелюхами діаметром від 5 до 25 сантиметрів. При цьому форма капелюшка може варіюватися від опуклої у молодих грибів до увігнутої або навіть хвилястої у дорослих.
По-друге, гливам притаманна характерна форма, бо найчастіше вони ростуть своєрідними кластерами.
Де ростуть гливи у лісі?
Найчастіше ви можете зустріти їх на пеньках, повалених або засохлих деревах, соснах, липах, осиках, березах тощо. Та фактично на будь-якому дереві, яке починає гнити й розкладатися, адже гливи – сапрофіти (живляться відмерлими частинами рослин).
Гливи на пеньках навіть можуть утворювати багатоярусні гроноподібні скупчення. А це дозволяє легко знаходити їх у лісі та збирати у значних обсягах.
Коли ростуть гливи?
Плодоношення починається у травні та триває до листопада, залежно від погоди. Зауважимо, що у прохолодні осінні місяці гливи ростуть особливо інтенсивно. А в окремих регіонах за помірної зими можна знайти й зимові гливи.
Отруйні гливи – як виглядають і як розпізнати?
Як зазначає Agromarket, дійсно існують хибні та отруйні гриби, схожі на гливи. Але саме отруйні, на щастя, в Україні не трапляються, а от неїстівні (через неприємний смак або жорстку текстуру) є. Це глива помаранчева, глива зелена, схизофіліум звичайний, пилолистник вовчий та панелюс в'яжучий.
Як навіть видно з назв, зазвичай неїстівні гливи мають більш яскраві чи помаранчеві капелюшки, нерівну поверхню, липку шкірку. Ключові ознаки також – відсутність ніжки та неприродний запах. Щоб уникнути плутанини у простий спосіб, важливо звертати увагу на ніжку – у справжніх глив вона коротка і розташована на краю капелюшка.
Як правильно збирати гливи?
Найкраще зрізати або викручувати гриби, тримаючи за ніжку, щоб не пошкодити грибницю в основі. Зрізати варто до досягнення повної зрілості, поки капелюшок ще не почав розкриватися повністю.
Місце, де ріс гриб, потрібно залишати ціленьким, щоб грибниця продовжувала розвиватися. І пам'ятайте, що збирати гливи слід у чистих, екологічно безпечних місцях, адже гриби активно вбирають токсини.
До слова, в українській кухні є понад півсотня рецептів із гливами – від простих смажених до супів і запіканок. Ба хіба й не течуть слинки у кожного з нас від однієї згадки про такі страви як смажені гливи зі сметаною та цибулею чи гливи у горщиках із печінкою або куркою? Про мариновані гливи вже й мовчимо.
А які ще гриби в Україні популярні та смачні?
Це, звісно, білі – найцінніші серед грибів України. Вони ростуть у соснових і листяних лісах, а збирають їх під кінець літа і восени. Помітною рисою білого гриба є білий м'ясистий капелюшок і товста ніжка зі сітчастим малюнком.
І як не згадати лисички. Ці яскраво-жовті гриби поширені у листяних лісах України, мають приємний запах і ніжний смак. Лисички найчастіше збирають у період з липня по жовтень.