Як кадр з фантастичного фільму: де на Рівненщині можна побачити фосфатні "Білі гори"
Не так далеко від Рівного, а саме у селі Рубче, можна побачити дивовижні "Білі гори" – рукотворні терикони з хімічних відходів, що утворилися внаслідок діяльності заводу.
У Рівненській області є місце, де "гори" виглядають, як з іншої планети. Білосніжні терикони, темне озеро посеред пагорбів і майже "космічна" тиша приваблюють туристів та фотографів з усіх куточків країни.
Дивіться також Ні, це не Франція – це склеп Потоцьких у Вінницькій області, оточений 250-літніми липами
Де в Україні можна побачити "Білі гори"?
Хоча Рівненщина не асоціюється з гірським відпочинком, тут є унікальна локація, яка приваблює туристів – так звані "Білі гори". Це фосфатні терикони, що з'явилися внаслідок діяльності підприємства "Рівнеазот" і розташовані поблизу села Рубче, розповідає Rivne Day. Посеред білосніжних пагорбів є темно-зелене озеро, яке створює майже "космічний" пейзаж.
Ці гори мають штучне походження і формувалися ще з часів СРСР як звалище фосфогіпсу – відходів виробництва мінеральних добрив. Попри технічне походження, локація стала популярною серед туристів і фотографів: незвичні краєвиди нагадують іншу планету, а світлини звідси швидко набирають популярність у соцмережах.
Дивіться також Не Тустань і замки: львів'яни розсекретили топові локації, куди їздять на вихідні
Втім, разом із красою існують і застереження. Частина екологів вважає фосфогіпс потенційно небезпечним, адже при взаємодії з водою він може виділяти шкідливі речовини та впливати на ґрунти й водойми. Водночас місцева влада запевняє, що серйозної загрози немає, а проблему частково вирішили за допомогою спеціальної свердловини, яка зменшує вплив відходів на довкілля.
Які є схожі локації в Україні?
У Кривому Розі є також надзвичайне місце, яке вражає масштабами – це величезні кар'єри і шахти, що утворилися завдяки діяльності місцевих підприємств, пише "Україна Інконіта". Це не природні об'єкти, а результат промислової роботи. Тут можна побачити гігантські відкриті кар'єри, затоплені водойми та навіть спуститися у одну з найглибших залізорудних шахт світу.
Найбільший кар'єр Кривого Рогу / фото "Україна Інкогніта"
Які є ще цікаві локації на Рівненщині?
Чи знали ви про озеро у Рівненській області, яке називають "Перлиною Полісся"? Це озеро Нобель, що формою нагадує підкову або серце. Річ у тім, що водойма фактично поділена навпіл. Посередині є вузький півострів, на якому стоїть село.
Або ж, дізнайтесь про Крейдяні гори біля Клевані. Крейдяний масив загалом є унікальним геологічним явищем – білосніжні гори виникли мільйони років тому на місці прадавнього моря, а карстові процеси й ерозія сформували сьогоднішній мальовничий рельєф.
Часті питання
Що таке 'Білі гори' у Рівненській області?
'Білі гори' – це фосфатні терикони, що з'явилися внаслідок діяльності підприємства 'Рівнеазот'. Вони розташовані поблизу села Рубче і мають штучне походження, формуючи унікальний краєвид з білосніжними пагорбами та темно-зеленим озером.
Чому 'Білі гори' приваблюють туристів та фотографів?
'Білі гори' приваблюють туристів та фотографів завдяки своєму незвичайному краєвиду, що нагадує іншу планету. Світлини, зроблені на фоні білосніжних териконів та темно-зеленого озера, швидко набирають популярність у соцмережах.
Які екологічні застереження існують щодо 'Білих гір'?
Екологи вважають фосфогіпс потенційно небезпечним, оскільки при взаємодії з водою він може виділяти шкідливі речовини, які впливають на ґрунти та водойми. Місцева влада, однак, стверджує, що серйозної загрози немає, завдяки спеціальним заходам для зменшення впливу відходів на довкілля.