Як кадр з фантастичного фільму: де на Рівненщині можна побачити фосфатні "Білі гори"

Не так далеко від Рівного, а саме у селі Рубче, можна побачити дивовижні "Білі гори" – рукотворні терикони з хімічних відходів, що утворилися внаслідок діяльності заводу.

У Рівненській області є місце, де "гори" виглядають, як з іншої планети. Білосніжні терикони, темне озеро посеред пагорбів і майже "космічна" тиша приваблюють туристів та фотографів з усіх куточків країни.

Де в Україні можна побачити "Білі гори"?

Хоча Рівненщина не асоціюється з гірським відпочинком, тут є унікальна локація, яка приваблює туристів – так звані "Білі гори". Це фосфатні терикони, що з'явилися внаслідок діяльності підприємства "Рівнеазот" і розташовані поблизу села Рубче, розповідає Rivne Day. Посеред білосніжних пагорбів є темно-зелене озеро, яке створює майже "космічний" пейзаж.

Як виглядають "Білі гори": дивитись відео

Ці гори мають штучне походження і формувалися ще з часів СРСР як звалище фосфогіпсу – відходів виробництва мінеральних добрив. Попри технічне походження, локація стала популярною серед туристів і фотографів: незвичні краєвиди нагадують іншу планету, а світлини звідси швидко набирають популярність у соцмережах.

Втім, разом із красою існують і застереження. Частина екологів вважає фосфогіпс потенційно небезпечним, адже при взаємодії з водою він може виділяти шкідливі речовини та впливати на ґрунти й водойми. Водночас місцева влада запевняє, що серйозної загрози немає, а проблему частково вирішили за допомогою спеціальної свердловини, яка зменшує вплив відходів на довкілля.

Які є схожі локації в Україні?

У Кривому Розі є також надзвичайне місце, яке вражає масштабами – це величезні кар'єри і шахти, що утворилися завдяки діяльності місцевих підприємств, пише "Україна Інконіта". Це не природні об'єкти, а результат промислової роботи. Тут можна побачити гігантські відкриті кар'єри, затоплені водойми та навіть спуститися у одну з найглибших залізорудних шахт світу.



Найбільший кар'єр Кривого Рогу / фото "Україна Інкогніта"

Які є ще цікаві локації на Рівненщині?