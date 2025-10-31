Ця підбірка допоможе вам обрати найкращий варіант для безпечного відпочинку. Якщо цікаві деталі, читайте нижче статтю від 24 Каналу з посиланням на Thebharatpost.
Які країни світу є найбезпечнішими для подорожей?
1. Ісландія
Посідає перші місця у світових рейтингах безпеки. Тут майже відсутня злочинність, а місцеві дуже доброзичливі до туристів. Країна має чудову систему охорони здоров'я та стабільну політичну ситуацію.
2. Австрія
Спокійна, чиста і добре організована країна з високим рівнем життя. Поліція ефективна, а громадський транспорт – один із найнадійніших у Європі. Туристи почуваються тут комфортно і безпечно навіть пізно ввечері.
В яких країнах безпечно подорожувати: дивитись фото
3. Сінгапур
Відомий суворими законами, які гарантують порядок і чистоту. Тут майже немає крадіжок чи шахрайства, а місто стабільно входить до трійки найспокійніших у світі.
4. Ірландія
Ірландці привітні та відкриті до гостей. Рівень злочинності низький, а атмосфера загалом доброзичлива й безпечна для мандрівників.
Ірландія / фото DEC education
5. Швейцарія
Країна з високим рівнем життя, неймовірною природою та чудовою інфраструктурою. Поліція працює бездоганно, а громадський транспорт – один із найнадійніших у світі.
6. Нова Зеландія
Одна з наймирніших країн планети. Тут панує спокій, гармонія з природою і повага до людей. Місцеві завжди готові допомогти туристам.
Нова Зеландія / фото Правда ТУТ NEWS
7. Португалія
Безпечна, гостинна й доброзичлива країна з теплим кліматом. Навіть у великих містах рівень злочинності дуже низький, а атмосфера – спокійна й розслаблена.
8. Словенія
Маленька, але надзвичайно безпечна європейська країна. Вона відома чистотою, порядком і ввічливими мешканцями, які добре ставляться до туристів.
9. Японія
Вражає своєю культурою ввічливості та порядку. Тут рівень злочинності один із найнижчих у світі, а загублені речі часто повертають власникам.
Японія / фото "Факти про все на світі"
10. Данія
Країна зі стабільною економікою, високим рівнем довіри між людьми та низьким рівнем злочинності. Данці цінують спокій, рівність і комфорт – це створює відчуття повної безпеки.
Як зрозуміти, що країна є небезпечною для туристів?
Як пише Travel, уряди дають офіційні поради щодо подорожей, щоб повідомити вам, наскільки безпечно в різних країнах, використовуючи різні рівні небезпеки. Ці поради охоплюють ризики від тероризму та злочинності до місцевих законів і проблем зі здоров'ям.
Важливо розуміти, що насправді найбільша небезпека для туристів – це часто дорожні аварії та інфекційні хвороби, а не тероризм. Оскільки жодна порада не є ідеальною, ви самі повинні оцінити ризики, порівняти їх із тим, наскільки ризиковано у вас вдома, і вирішити, чи є цей рівень небезпеки прийнятним особисто для вас.
