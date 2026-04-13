Як отримати більше, ніж ви оплатили: невидимі правила сервісу у подорожах
- Пасажири можуть отримати безкоштовні послуги або невеликі подарунки на борту літака, наприклад, під час святкування дня народження або в разі тривалих затримок рейсів.
- Ввічлива поведінка може заохотити персонал надати безкоштовні бонуси або додаткові послуги, тоді як вимогливість зазвичай не мотивує до цього.
У сфері обслуговування, як у готелях, так і під час авіаперельотів, велике значення має не лише формальний сервіс, а й людське ставлення до персоналу. Як відзначають працівники індустрії, ввічливість, спокійне спілкування та відсутність вимогливого тону можуть впливати на якість досвіду навіть більше, ніж очікування клієнта.
Бортпровідник однієї з бюджетних авіакомпаній розповів, що пасажири можуть інколи отримати додаткові послуги або невеликі "подарунки" під час польоту без доплати, пише Mirror.
Які безкоштовні послуги можна отримати у літаку?
За його словами, у деяких випадках екіпаж може зробити виняток. Наприклад, якщо пасажири святкують день народження або річницю, їм можуть безкоштовно приготувати чай чи каву або додати символічний жест уваги, щоб зробити політ більш приємним.
Також персонал іноді підкреслює особливі моменти, якщо пасажир купує напій чи алкоголь, додаючи невеликі деталі сервісу. Окремо він пояснив, що безкоштовне обслуговування може з'являтися і в непередбачуваних ситуаціях. Наприклад, під час тривалих затримок рейсів через авіадиспетчерські обмеження або завантаженість повітряного простору.
У таких випадках, коли пасажири змушені довго перебувати на борту, авіакомпанія може запропонувати компліментарні напої або легкі закуски. Водночас у звичайних умовах усі додаткові послуги залишаються платними. Пасажири можуть замовляти їжу та напої через бортову систему замовлень за QR-кодом, обираючи позиції прямо зі свого місця, а оплата здійснюється під час отримання замовлення.
Також не забуваємо за просто ввічливу поведінку. Така схема справді часто працює в готельному сервісі. Як зазначає користувач на платформі Reddit, який раніше працював у готелі, співробітники дійсно можуть надавати клієнтам певні безкоштовні бонуси або додаткові послуги просто за ввічливу та поважну поведінку.
Далі він пояснює, що найгірший підхід – це вимогливість або відчуття "мені щось винні". У таких випадках персонал зазвичай не має мотивації щось додатково пропонувати і обмежується стандартним сервісом. Натомість значно ефективніше працює спокійне, доброзичливе спілкування та вдячність за зусилля працівників, а не тільки за кінцевий результат.
Які ще поради варто знати туристам?
Ми вже розповідали, як подорожувати закордоном, якщо не знаєш англійської мови. Можна шукати в соцмережах групи "Українці в (будь-яка країна або місто)". Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в різних країнах світу, тому земляків можна знайти всюди.
Або ж, після яких історій українських туристів ви не захочете користуватись деякими речами у готелях. Наприклад, електрочайники в готелях використовуються для прання різних речей, тому рекомендується мати свій маленький туристичний чайник.
