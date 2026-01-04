Безкоштовне проживання у Греції можливо: що для цього потрібно

Любите котів та подорожі? Тоді ця стаття точно для вас. Є унікальна можливість поєднати допомогу безпритульним котикам і подорож до Греції, отримавши безкоштовне проживання.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Як можна отримати безкоштовне проживання у Греції?

Любителі котів отримали унікальну можливість поєднати подорож із волонтерством. На грецькому острові Сірос, що розташований у самому серці Егейського моря, пропонують безкоштовне проживання в обмін на допомогу безпритульним тваринам.

Сірос є домом для близько 3000 бродячих котів. З 1990-х років благодійна організація Syros Cats займається контролем їхньої чисельності, стерилізацією та медичним доглядом. Наразі організація шукає волонтерів, готових присвятити щонайменше один місяць допомозі тваринам.

Коти у Греції / фото Canva

Учасникам програми надають безкоштовну кімнату, сніданок і комунальні послуги. Взамін волонтери працюють близько п'яти годин на день, п'ять днів на тиждень. До обов'язків входять годування котів, прибирання, догляд, допомога з лікуванням, транспортування тварин до ветеринара, а також спілкування з відвідувачами притулку.

Перевагу надають фізично здоровим, самостійним і відповідальним кандидатам віком від 25 років. Досвід роботи з тваринами або ветеринарна підготовка будуть плюсом. Водночас волонтерам радять не підбирати хворих або поранених котів без погодження з організацією, оскільки тварини можуть бути невакцинованими або вже перебувати під опікою.

Одночасно на острові працюють лише до чотирьох волонтерів із різних країн, тож кандидатам важливо бути толерантними та готовими до спільного проживання. Кожен волонтер має окрему спальню, але кухня та ванна кімната є спільними.

Заявки на 2026 рік наразі закриті через високий інтерес, однак організація радить стежити за оновленнями на сайті. Після відкриття набору охочі повинні подати анкету, мотиваційний лист і резюме з описом попереднього досвіду.

Витрати на дорогу, обіди та вечері волонтери покривають самостійно. Також для громадян країн поза ЄС діють обмеження перебування за правилами Шенгенської зони.

