Бесплатное проживание в Греции возможно: что для этого нужно

Любите котов и путешествия? Тогда эта статья точно для вас. Есть уникальная возможность совместить помощь бездомным котикам и путешествие в Грецию, получив бесплатное проживание.

Как можно получить бесплатное проживание в Греции?

Любители кошек получили уникальную возможность совместить путешествие с волонтерством. На греческом острове Сирос, который расположен в самом сердце Эгейского моря, предлагают бесплатное проживание в обмен на помощь бездомным животным.

Сирос является домом для около 3000 бродячих котов. С 1990-х годов благотворительная организация Syros Cats занимается контролем их численности, стерилизацией и медицинским уходом. Сейчас организация ищет волонтеров, готовых посвятить минимум один месяц помощи животным.

Коты в Греции / фото Canva

Участникам программы предоставляют бесплатную комнату, завтрак и коммунальные услуги. Взамен волонтеры работают около пяти часов в день, пять дней в неделю. В обязанности входят кормление котов, уборка, уход, помощь с лечением, транспортировка животных к ветеринару, а также общение с посетителями приюта.

Предпочтение отдается физически здоровым, самостоятельным и ответственным кандидатам в возрасте от 25 лет. Опыт работы с животными или ветеринарная подготовка будут плюсом. В то же время волонтерам советуют не подбирать больных или раненых котов без согласования с организацией, поскольку животные могут быть невакцинированными или уже находиться под опекой.

Одновременно на острове работают только до четырех волонтеров из разных стран, поэтому кандидатам важно быть толерантными и готовыми к совместному проживанию. Каждый волонтер имеет отдельную спальню, но кухня и ванная комната являются общими.

Заявки на 2026 год пока закрыты из-за высокого интереса, однако организация советует следить за обновлениями на сайте. После открытия набора желающие должны подать анкету, мотивационное письмо и резюме с описанием предыдущего опыта.

Расходы на дорогу, обеды и ужины волонтеры покрывают самостоятельно. Также для граждан стран вне ЕС действуют ограничения пребывания по правилам Шенгенской зоны.

