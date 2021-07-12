Країни ЄС можуть самостійно, поза контролем регулятора ЕМА, визнавати чи ні вакцини, схвалені ВООЗ. Covishield вже визнали Австрія, Греція, Німеччина, Ісландія, Словенія, Ірландія, Іспанія, Швейцарія і тепер Бельгія.

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Бельгія визнає Covishield, вакцину AstraZeneca, вироблену SerumInstIndia та розповсюджувану COVAX, – заявила Бельгія в Індії через допис у Twitter.

У дописі також йдеться про те, що це важливе рішення для Індії, Непалу, Бутану, Шрі-Ланки, Мальдівів та Бангладешу у боротьбі з нерівністю вакцин.