Країни ЄС можуть самостійно, поза контролем регулятора ЕМА, визнавати чи ні вакцини, схвалені ВООЗ. Covishield вже визнали Австрія, Греція, Німеччина, Ісландія, Словенія, Ірландія, Іспанія, Швейцарія і тепер Бельгія.
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Бельгія визнає Covishield, вакцину AstraZeneca, вироблену SerumInstIndia та розповсюджувану COVAX, – заявила Бельгія в Індії через допис у Twitter.
У дописі також йдеться про те, що це важливе рішення для Індії, Непалу, Бутану, Шрі-Ланки, Мальдівів та Бангладешу у боротьбі з нерівністю вакцин.
Зазначається, що влада Бельгії замовила понад сім мільйонів доз вакцини проти AstraZeneca; проте зараз їх вводять людям старше 41 року через рідкісні випадки важких побічних ефектів.
Всупереч цифрам, влада Брюсселя планує дозволити більшій кількості міжнародних туристів відвідувати їхню країну, щоб не допустити чергового втраченого літа.
Нагадаємо, раніше список доступних країн для українців, щеплених CoronaVac, збільшився – тепер вони можуть відвідати 10 країн.
Водночас Рада Європейського Союзу додала до "зеленого" списку ще декілька країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження.
Також український Уряд ухвалив постанову щодо впровадження цифрових COVID-сертифікатів. Однак у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що документи матимуть обмежений термін придатності.
Крім того, Travel24 писав, які країни можуть відвідувати вакциновані й невакциновані українські туристи.