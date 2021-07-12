Страны ЕС могут самостоятельно, вне контроля регулятора ЕМА, признавать или нет вакцины, одобренные ВОЗ. Covishield уже признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Швейцария и теперь Бельгия.
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Бельгия признает Covishield, вакцину AstraZeneca, произведенную SerumInstIndia и распространяемую COVAX, – заявила Бельгия в Индии через сообщение в Twitter.
В заметке также говорится о том, что это важное решение для Индии, Непала, Бутана, Шри-Ланки, Мальдив и Бангладеша в борьбе с неравенством вакцин.
Отмечается, что власть Бельгии заказала более семи миллионов доз вакцины против AstraZeneca; однако сейчас их вводят людям старше 41 года из-за редких случаев тяжелых побочных эффектов.
Вопреки цифрам, власть Брюсселя планирует позволить большему числу международных туристов посещать их страну, чтобы не допустить очередного потерянного лета.
Напомним, ранее список доступных стран для украинцев, привитых CoronaVac, увеличился – теперь они могут посетить 10 стран.
В то же время совет Европейского Союза добавил к "зеленому" списку еще несколько стран, с которыми ЕС рекомендуется постепенно снимать коронавирусные ограничения.
Также украинское правительство приняло постановление о введении цифровых COVID сертификатов. Однако в Министерстве здравоохранения отметили, что документы будут иметь ограниченный срок годности.
Кроме того, Travel24 писал, какие страны могут посещать вакцинированные и невакцинированные украинские туристы.