Страны ЕС могут самостоятельно, вне контроля регулятора ЕМА, признавать или нет вакцины, одобренные ВОЗ. Covishield уже признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Швейцария и теперь Бельгия.

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Бельгия признает Covishield, вакцину AstraZeneca, произведенную SerumInstIndia и распространяемую COVAX, – заявила Бельгия в Индии через сообщение в Twitter.

В заметке также говорится о том, что это важное решение для Индии, Непала, Бутана, Шри-Ланки, Мальдив и Бангладеша в борьбе с неравенством вакцин.

Отмечается, что власть Бельгии заказала более семи миллионов доз вакцины против AstraZeneca; однако сейчас их вводят людям старше 41 года из-за редких случаев тяжелых побочных эффектов.