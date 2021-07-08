В частности украинские путешественники, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, уже сейчас могут посетить 12 стран Европы. Поэтому, в которые государства могут поехать граждане Украины – читайте дальше!

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Никаких ограничений

Албания, Черногория и Северная Македония – это те страны, которые не то, что не требуют самоизоляции или сертификаты вакцинации, их даже не интересуют тесты.

До недавнего времени в этом списке была и Турция, но она вернула требование тестирования.

Тесты или справка о болезни

Для посещения Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Армении, Кипра, Грузии, Молдовы, Румынии, Сербии, Турции, Хорватии, Азорских островов и Мадейры сертификат вакцинации не обязателен, но нужно пройти тест перед вылетом, а иногда и по прилету, или предъявить справку, подтверждающую, что лицо переболело коронавирусом.

Вакцина – въездной билет

Туристы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Украине любым доступным препаратом, могут въехать без ограничений в Австрию, Эстонию, Исландию, Испанию, Нидерланды, Словению, Венгрию и Швейцарию.

А вот Германия, Франция и Литва не признают китайскую вакцину CoronaVac. Эти государства впускают только получивших прививки одобренными Европейским агентством по медицинским средствам вакцинами.

"Красные" страны

Эти государства обязывают соблюдать определенные требования, в частности пройти обязательную самоизоляцию по прибытию, или вообще запрещают въезд с туристической целью. Среди них: Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Италия, Дания, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Норвегия, Португалия, Словакия, Финляндия, Чехия и Швеция.