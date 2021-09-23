Банально, але так потрібно: бортпровідниця назвала річ, без якої ніколи не сідає в літак

23 вересня 2021 , 21:37
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Джерело:

тікток Kat Kamalani

Стюардеси проводять чимало часу в польоті, тому призвичаюються до цих умов по-своєму. Кожен авіапрацівник має у власному списку речі, які для нього просто must-have на борту.

Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників. Цього разу вона назвала річ, без якої ніколи не сідає в літак. 

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За її словами, найнеобхідніший предмет в польоті – окрема сумка для їжі. За шість років її роботи, як члена екіпажу, ця річ стала для неї незамінною.

Завжди беру її з собою, щоб не витрачати час і гроші на покупку дорогих і не завжди смачних обідів в аеропортах,
– зауважила Кет.

Для підтримки холодної температури в сумці стюардеса кладе страви в спеціальний контейнер і накриває його мішками з льодом. У такий спосіб їжа залишиться свіжою впродовж усього польоту.

GAME CHANGER for traveling ##traveltips ##didyouknow ##cantlivewithout ##momsoftiktok

♬ Darling - Trees and Lucy

 

Відзначимо, раніше Кет розповіла, чому пасажира можуть занести до "чорного" списку перевізника.

Також вказала туристам на travel-помилки, яких не варто допускати на борту та про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу. 

 

Автор: Марта Касіянчук