Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників. Цього разу вона назвала річ, без якої ніколи не сідає в літак.

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За її словами, найнеобхідніший предмет в польоті – окрема сумка для їжі. За шість років її роботи, як члена екіпажу, ця річ стала для неї незамінною.

Завжди беру її з собою, щоб не витрачати час і гроші на покупку дорогих і не завжди смачних обідів в аеропортах,

– зауважила Кет.

Для підтримки холодної температури в сумці стюардеса кладе страви в спеціальний контейнер і накриває його мішками з льодом. У такий спосіб їжа залишиться свіжою впродовж усього польоту.