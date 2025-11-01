Про незвичайні та захопливі локації Азербайджану розповіла мандрівниця Olesia.zaiarna. Щоб дізнатись більше деталей, читайте нижче статтю від 24 Каналу.
Чому туристам варто відвідати Азербайджан?
Азербайджан – це не лише Баку. Країна захоплює різноманіттям ландшафтів і культур. Окрім сучасного та футуристичного Баку з його вулицями у стилі "City of Flame Towers" та Старим містом Ічері-Шехер, варто відвідати гірське поселення Хиналиг, розташоване на висоті понад 2000 метрів. Тут відчуваєш автентичність Кавказу: стародавні кам'яні будинки, вузькі вулички та неймовірні краєвиди гірських масивів.
Як виглядають вогняні землі: дивитись відео
На Абшероні, напівпустельному півострові, розташовані "вогняні землі" – місця, де з-під землі виривається природний газ і горять невеликі полум'яні факели. Це дивовижне явище надихає відчути Схід і Європу водночас.
Азербайджан - це країна, де вогонь виходить із надр, а люди зустрічають тебе, як давнього друга. І я справді хочу, щоб більше українців це побачили,
– пише авторка посту.
Які цікаві місця Баку варто побачити?
Як пише "Ужгородський національний університет", найцікавішими локаціями Баку для туристів є:
1. Центр Гейдара Алієва
Культурний комплекс на однойменному проспекті, спроєктований Захою Хадід і збудований турецьким холдингом. Тут розташовані конференц-зали, музей, офіси та виставкові галереї. Центр присвячений культурі, історії та традиціям Азербайджану.
2. Старе місто Ічері-Шехер
Історичний квартал з потужними фортечними стінами, який має значну культурну цінність. Населений ще з бронзового віку, Ічері-Шехер був столицею Бакинського ханства у 17 – 19 століттях.
Старе місто Ічері-Шехер / фото "Ужгородського національного університету"
3. Бакинський приморський бульвар
Бульвар на набережній Каспійського моря, закладений на початку 20 століття. Тут ростуть дерева, облаштовані доріжки, а також музичний фонтан, театр, кінотеатр та атракціони.
