Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли майже 2 роки

Суворі обмеження для громадян України щодо можливості потрапити на територію Азербайджану діяли березня 2020 року. Та відтепер їх не буде.

Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд вакцинованим мандрівникам. Утім, за умови наявності й негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

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Азербайджан змінив правила в'їзду для українців

Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року. Таке рішення прийняв тамтешній кабінет міністрів 13 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Оновлені умови потрапляння на азербайджанську територію вже можна побачити й на сайті МЗС.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців,

– написав Кулеба.

Як потрапити в Азербайджан: що змінилося для українців

Раніше туристичні подорожі до Азербайджану для українців були недоступні – причому вже майже 2 роки, з березня 2020. Та тепер ми можемо потрапити у цю країну. Для цього треба:

Подорожувати повітряним транспортом.

транспортом. Бути вакцинованим проти COVID-19 (будь-якою вакциною).

проти COVID-19 (будь-якою вакциною). Мати документ для підтвердження вакцинації ("жовтий" сертифікат від сімейного лікаря не приймуть, не спрацює й додаток "Дія" – але підходить паперовий документ із QR-кодом, видрукований з PDF, отриманого на порталі "Дія").

вакцинації ("жовтий" сертифікат від сімейного лікаря не приймуть, не спрацює й додаток "Дія" – але підходить паперовий документ із QR-кодом, видрукований з PDF, отриманого на порталі "Дія"). А ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту (тест на антиген не приймуть) на коронавірус, який робили упродовж 72 годин до вильоту.

Азербайджан змінив правила в'їзду для українців у бік пом'якшення на тлі візиту президента цієї країни до Києва. 14 січня Ільхам Алієв зустрінеться з українським главою держави Володимиром Зеленським.

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Повний текст допису Дмитра Кулеби у твітері:

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану – на порталі tripadvisor.mfa.gov.ua.