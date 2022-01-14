Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд вакцинованим мандрівникам. Утім, за умови наявності й негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

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Азербайджан змінив правила в'їзду для українців

Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року. Таке рішення прийняв тамтешній кабінет міністрів 13 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Оновлені умови потрапляння на азербайджанську територію вже можна побачити й на сайті МЗС.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців,

– написав Кулеба.

Як потрапити в Азербайджан: що змінилося для українців

Раніше туристичні подорожі до Азербайджану для українців були недоступні – причому вже майже 2 роки, з березня 2020. Та тепер ми можемо потрапити у цю країну. Для цього треба:

Подорожувати повітряним транспортом.

транспортом. Бути вакцинованим проти COVID-19 (будь-якою вакциною).

проти COVID-19 (будь-якою вакциною). Мати документ для підтвердження вакцинації ("жовтий" сертифікат від сімейного лікаря не приймуть, не спрацює й додаток "Дія" – але підходить паперовий документ із QR-кодом, видрукований з PDF, отриманого на порталі "Дія").

вакцинації ("жовтий" сертифікат від сімейного лікаря не приймуть, не спрацює й додаток "Дія" – але підходить паперовий документ із QR-кодом, видрукований з PDF, отриманого на порталі "Дія"). А ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту (тест на антиген не приймуть) на коронавірус, який робили упродовж 72 годин до вильоту.

Зверніть увагу: Азербайджан змінив правила в'їзду для українців у бік пом'якшення на тлі візиту президента цієї країни до Києва. 14 січня Ільхам Алієв зустрінеться з українським главою держави Володимиром Зеленським.

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Повний текст допису Дмитра Кулеби у твітері:

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану – на порталі tripadvisor.mfa.gov.ua.