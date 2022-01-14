Азербайджан 13 января разрешил въезд вакцинированным путешественникам. Впрочем, при наличии и отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

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Азербайджан изменил правила въезда для украинцев

Азербайджан упразднил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие с 2020 года. Такое решение принял местный кабинет министров 13 января.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Обновленные условия попадания на азербайджанскую территорию уже можно увидеть и на сайте МИД.

Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев,

– написал Кулеба.

Как попасть в Азербайджан: что изменилось для украинцев

Ранее туристические путешествия в Азербайджан для украинцев были недоступны – причем уже почти 2 года, с марта 2020 года. Но теперь мы можем попасть в эту страну. Для этого нужно:

Путешествовать воздушным транспортом.

Быть вакцинированным против COVID-19 (любой вакциной).

Иметь документ для подтверждения вакцинации ("желтый" сертификат от семейного врача не примут, не сработает и приложение "Дия" – но подходит бумажный документ с QR-кодом, распечатанным из PDF, полученного на портале "Дия").

А еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста (тест на антиген не примут) на коронавирус, который делали в течение 72 часов до вылета.

Обратите внимание: Азербайджан изменил правила въезда для украинцев в сторону смягчения на фоне визита президента этой страны в Киев. 14 января Ильхам Алиев встретится с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в твиттере: