Так, владельцы украинского паспорта могут путешествовать в 141 страну мира. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 января данные Индекса паспортов от консалтинговой компании Henley & Partners.

Украина поднялась с 38-го на 35-е место, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну мира,

– говорится в сообщении.

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В первую пятерку вошли паспорта следующих стран:

Япония и Сингапур – 192 страны; Германия и Южная Корея – 190 стран; Финляндия, Италия, Люксембург и Испания – 189 стран; Австрия, Дания, Франция, Нидерланды и Швеция – 188 стран; Ирландия и Португалия – 187 стран.

По словам авторов рейтинга, обновленные результаты Индекса паспортов мира демонстрируют наибольший разрыв в возможностях безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад.







Индекс паспортов Henley & Partners на первый квартал 2022 года / Фото: henleyglobal.com

Согласно данным индекса, резиденты разных стран в 2006 году могли в среднем посетить 57 стран без предварительного получения визы, сегодня же это число выросло до 107.

В то же время возросло неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут путешествовать более чем по 180 направлениям без визы, тогда как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса только за 50-ю.

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Что известно об Индексе паспортов

Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Индекс публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы.