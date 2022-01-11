Однако есть направления, которые путешественники выбирают чаще всего. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".

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"Борисполь" в прошлом году обслужил более 9 миллионов человек

По данным аэропорта Борисполь, в 2021 году там обслужили 9 433 000 пассажиров, из них 8 797 800 – пассажиры регулярных рейсов, 635 200 – нерегулярных.

По сравнению с докризисным 2019 годом, общий пассажиропоток восстановился на 62%.

По словам генерального директора "Борисполя" Алексея Дубревского, в 2021 году пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2020 годом восстановился на 83% или более чем на 4,2 миллиона пассажиров.

Несмотря на штамм "Омикрон", заставивший ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022-й период восстановления авиационного рынка. Со своей стороны, мы, как аэропорт, в 2021 году сосредоточили свое внимание на привлечении новых авиакомпаний и запуске новых направлений и рейсов.

– заявил Дубревский.

Он добавил, что авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями.

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Анталья; Шарм-эль-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Тель-Авив; Амстердам; Даламан; Анкара; Одесса.

Так, по этим направлениям путешествовало 52% от общего количества отправленных из аэропорта Борисполь пассажиров.

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