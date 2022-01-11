Однак є напрямки, які мандрівники обирають найчастіше. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".
Читайте також Україна потрапила до п'ятірки лідерів за відновленням авіатрафіку
"Бориспіль" торік обслужив понад 9 мільйонів людей
За даними аеропорту "Бориспіль", у 2021 році там обслужили 9 433 000 пасажирів, з них 8 797 800 – пасажири регулярних рейсів, 635 200 – нерегулярних.
У порівнянні з докризовим 2019 роком загальний пасажиропотік відновився на 62%.
За словами генерального директора "Борисполя" Олексія Дубревського, у 2021 році пасажиропотік аеропорту у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 мільйона пасажирів.
Попри штам "Омікрон", який змусив ряд країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022-й періодом відновлення авіаційного ринку. Зі свого боку, ми, як аеропорт, у 2021 році зосередили свою увагу на залученні нових авіакомпаній та запуску нових напрямків і рейсів,
– заявив Дубревський.
Він додав, що авіакомпанії та аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії й керувати кризовими ситуаціями.
Куди летіли українці у 2021-му: 10 найпопулярніших напрямків
- Анталья;
- Шарм-ель-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Дубай;
- Тель-Авів;
- Амстердам;
- Даламан;
- Анкара;
- Одеса.
Так, за цими напрямками подорожувало 52% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.