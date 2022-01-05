За підсумками Украероруху, у жовтні 2021 року було виконано 25 090 рейсів. Це 83,8% від тієї кількості, яка була зафіксована у допандемічний період. Місяць до того, у вересні, показник був нижчим – 76%.

Як зауважив керівник Украероруху Андрій Ярмак, збільшення трафіку в небі над Україною наразі спостерігається переважно шляхом збільшення кількості польотів у Сімферопольському районі польотної інформації.

Також це пов'язано з проактивною роботою з авіакомпаніями щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України.