Це 83,8% від тієї кількості, яка була зафіксована у допандемічний період – у жовтні 2019 року. Місяць до того, у вересні, показник кількості польотів був нижчим – 76%.

Читайте також Українським авіакомпаніям можуть заборонити літати до Європи: в чому причина

Станом на вересень 2021 року українські авіакомпанії виконали 8 569 польотів (на 12,6% менше у порівнянні з жовтнем докризового 2019 року), а іноземні авіакомпанії – 16 521 політ, що менше на 18%.

Внутрішні польоти становлять 3 116 рейсів (+16,2%), міжнародні польоти – 12 660 рейсів (-12,4%), транзитні польоти – 9 314 рейсів (-27,3%).

За словами керівника Украероруху Андрія Ярмака, збільшення трафіку в небі над Україною наразі спостерігається переважно шляхом збільшення кількості польотів у Сімферопольському районі польотної інформації.

Також це пов'язано з проактивною роботою з авіакомпаніями щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України.

Однак, маємо враховувати, що ми вже увійшли в завершення туристичного сезону і традиційне зменшення динаміки польотів у період зимової навігації… Низка авіакомпаній уже повідомили про продовження чартерних програм до екзотичних країн або заявили про відкриття нових напрямків,

– заявив Ярмак.

Він додав, що таке рішення авіаперевізників дає підстави розраховувати, що цьогорічний низький сезон пройде за оптимістичним сценарієм.