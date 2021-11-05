Таке рішення пов'язано зі зміною принципу оплати послуг. Річ у тім, що Україна приєдналася до єдиної системи маршрутних зборів Євроконтролю.

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Відповідно до нової системи зборів, для польотів до Європи авіакомпаніям виставлятимуться не два, а один рахунок на аеронавігаційне обслуговування на маршруті.

Така схема не дозволить авіаперевізникам вибірково сплачувати європейські рахунки та заборговувати "Украероруху".

Цікаво! Раніше авіакомпанії отримували два рахунки. Наприклад, для рейсу Київ – Амстердам – один від "Украероруху" за політ над Україною, а другий від Євроконтролю за політ над Польщею, Німеччиною та Нідерландами.

Рахунок тепер буде один, тому, якщо його не сплатити, авіакомпанія автоматично втрачає можливість літати до Європи. У випадку погашення боргів – право на польоти відновиться.

Як відбуватиметься збір

Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю займатиметься збором коштів з авіаперевізників. Після цього розподілятиме їх між провайдерами відповідно до обсягу наданих послуг.

Збір за аеронавігацію в Україні складається з плати за супровід на маршруті та плати в районі аеродрому.

Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю збиратиме плату тільки за аеронавігацію на маршруті. За плату диспетчерського супроводу у районі аеродрому в Україні й надалі відповідатиме "Украерорух".