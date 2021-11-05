Таке рішення пов'язано зі зміною принципу оплати послуг. Річ у тім, що Україна приєдналася до єдиної системи маршрутних зборів Євроконтролю.
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Відповідно до нової системи зборів, для польотів до Європи авіакомпаніям виставлятимуться не два, а один рахунок на аеронавігаційне обслуговування на маршруті.
Така схема не дозволить авіаперевізникам вибірково сплачувати європейські рахунки та заборговувати "Украероруху".
Рахунок тепер буде один, тому, якщо його не сплатити, авіакомпанія автоматично втрачає можливість літати до Європи. У випадку погашення боргів – право на польоти відновиться.
Як відбуватиметься збір
Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю займатиметься збором коштів з авіаперевізників. Після цього розподілятиме їх між провайдерами відповідно до обсягу наданих послуг.
Збір за аеронавігацію в Україні складається з плати за супровід на маршруті та плати в районі аеродрому.
Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю збиратиме плату тільки за аеронавігацію на маршруті. За плату диспетчерського супроводу у районі аеродрому в Україні й надалі відповідатиме "Украерорух".