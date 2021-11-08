Это 83,8% того количества, которое было зафиксировано в допандемический период – в октябре 2019 года. Месяц до того, в сентябре, показатель количества полетов был ниже – 76%.

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По состоянию на сентябрь 2021 года украинские авиакомпании совершили 8 569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), а иностранные авиакомпании – 16 521 полет, что меньше на 18%.

Внутренние полеты составляют 3 116 рейсов (+16,2%), международные полеты – 12 660 рейсов (-12,4%), транзитные полеты – 9 314 рейсов (-27,3%).

По словам руководителя Украэродвижения Андрея Ярмака, увеличение трафика в небе над Украиной наблюдается преимущественно путем увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации.

Это также связано с проактивной работой с авиакомпаниями по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины.

Однако, следует учитывать, что мы уже вошли в завершение туристического сезона и традиционное уменьшение динамики полетов в период зимней навигации… Ряд авиакомпаний уже сообщил о продолжении чартерных программ в экзотические страны или заявил об открытии новых направлений

– заявил Ярмак.

Он добавил, что такое решение авиаперевозчиков дает основания рассчитывать, что нынешний сезон пройдет по оптимистическому сценарию.