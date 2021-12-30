Команда з подорожей британського видання The Independent склала перелік міст, які варто відвідати у 2022 році. Одне з українських міст також потрапило до списку.

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Одеса ввійшла до списку міст, які варто відвідати у 2022 році

Так, з 27 березня 2022 року "мабуть, найкрасивіше місто у всьому колишньому Радянському Союзі" з'єднається з Великою Британією. Річ у тім, що угорський лоукостер Wizz Air запустить рейси з лондонського Лутона до української Одеси. Тому злітати сюди на вікенд буде ще легше.

В Одесі пропонується приголомшлива архітектура 19-го століття та багата спадщина, прекрасне розташування на березі моря, чудовий пляж у південному передмісті Аркадії та можливість подорожей без віз,

– йдеться у повідомленні.

Експерти радять зупинитися в добре обладнаному одеському готелі, де ціни на проживання для британців здаються доволі демократичними.

Крім того, у виданні зазначають, аби потрапити в місто з аеропорту, потрібно сісти на тролейбус №14 і заплатити всього 2 гривні, або близько 6 пенсів – найдешевше сполучення з аеропортом у Європі.

До списку must-visit міст у 2022-му також потрапили:

Відень (Австрія); Одеса (Україна); Ханья (Крит, Греція); Неаполь (Італія); Париж (Франція); Сеул (Південна Корея); Каунас (Литва); Осло (Норвегія); Спліт (Хорватія).

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