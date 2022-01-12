Так, власники українського паспорта мають змогу подорожувати до 141 країни світу. Про це свідчать опубліковані 11 січня дані Індексу паспортів від консалтингової компанії Henley & Partners.

Україна піднялася з 38-го на 35-е місце, уклавши договір про безвізовий доступ із французькими заморськими територіями та Оманом. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття до 141 країни світу,

– йдеться у повідомленні.

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У першу п'ятірку увійшли паспорти наступних країн:

Японія і Сінгапур – 192 країни; Німеччина і Південна Корея – 190 країни; Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія – 189 країни; Австрія, Данія, Франція, Нідерланди й Швеція – 188 країн; Ірландія та Португалія – 187 країн.

За словами авторів рейтингу, оновлені результати Індексу паспортів світу демонструють найбільший розрив у можливостях для безвізових подорожей громадян з моменту створення індексу 17 років тому.







Індекс паспортів Henley & Partners на перший квартал 2022 року / Фото: henleyglobal.com

Згідно з даними індексу, резиденти різних країн у 2006 році могли в середньому відвідати 57 країн без попереднього отримання візи, сьогодні ж це число зросло до 107.

Втім, водночас зросла нерівність між країнами Глобальної Півночі та Глобального Півдня. Наприклад, громадяни Швеції та США мають можливість мандрувати більше як за 180 напрямками без візи, тоді як власники паспортів Анголи, Камеруну й Лаосу тільки за 50-ма.

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Що відомо про Індекс паспортів

Індекс паспортів Henley & Partners аналізує візові правила 227 країн і територій світу і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду.

Рейтинг виходить понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Індекс публікується щоквартально. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, в які її громадяни можуть в'їжджати без візи.