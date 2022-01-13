Речь идет о туристах, получивших бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Предыдущие изменения здесь Кипр снова усиливает правила въезда для туристов: что изменится

Кипр смягчил условия въезда для одной категории лиц

Так, туристы, получившие бустерную дозу вакцины, освобождаются от необходимости сдавать экспресс-тест через 72 часа по прибытии на Кипр. При этом все остальные должны бесплатно сделать экспресс-тест в передвижных лабораториях Минздрава.

Въезд на Кипр разрешен при следующих условиях (по состоянию на 12 января):

все пассажиры в возрасте от 12 лет должны иметь ПЦР-тест, сделанный по меньшей мере за 72 часа до выезда. С 14 января перед посадкой в ​​самолет, направляющийся в Республику Кипр, необходимо предъявлять (по выбору) либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо экспресс-теста, сделанного в течение 24 часов до вылета;

иметь при себе подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass;

по прибытии пройти лабораторный контроль: 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса.

Также отмечается, что турист, отказывающийся пройти лабораторное исследование ПЦР будет направлен на 14-дневный карантин и освобожден с него на седьмой день при условии отрицательного ПЦР-теста.

Обратите внимание! На Кипре обязательно использование защитной маски для лица во всех помещениях и на улице. Правительство рекомендует использовать двойную хирургическую маску или маску с высокой степенью защиты, а не тканевую.

COVID-19 на Кипре: последние данные