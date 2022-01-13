Йдеться про туристів, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Попередні зміни тут Кіпр знову посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться

Кіпр пом'якшив умови в'їзду для однієї категорії осіб

Так, туристи, які отримали бустерну дозу вакцини, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр. При цьому всі інші повинні безплатно зробити експрес-тест у пересувних лабораторіях МОЗ.

В'їзд на Кіпр дозволений за наступних умов (станом на 12 січня):

всі пасажири віком від 12 років повинні мати ПЛР-тест, який зроблено щонайменше за 72 години до виїзду. З 14 січня перед посадкою в літак, який прямує в Республіку Кіпр, необхідно пред'являти (на вибір) або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту, зробленого протягом 24 годин до вильоту;

мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass;

після прибуття пройти лабораторний контроль: 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу.

Також зазначається, що особи, які приїжджають і відмовляються пройти лабораторне дослідження ПЛР, будуть направлені на 14-денний карантин та звільнені з нього на сьомий день за умови негативного ПЛР-тесту.

Зверніть увагу! На Кіпрі обов'язковим є використання захисної маски для обличчя у всіх приміщеннях та на вулиці. Уряд рекомендує використовувати подвійну хірургічну маску або маску із високим ступенем захисту, а не тканинну.

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