Йдеться про туристів, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19.
Попередні зміни тут Кіпр знову посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться
Кіпр пом'якшив умови в'їзду для однієї категорії осіб
Так, туристи, які отримали бустерну дозу вакцини, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр. При цьому всі інші повинні безплатно зробити експрес-тест у пересувних лабораторіях МОЗ.
В'їзд на Кіпр дозволений за наступних умов (станом на 12 січня):
- всі пасажири віком від 12 років повинні мати ПЛР-тест, який зроблено щонайменше за 72 години до виїзду. З 14 січня перед посадкою в літак, який прямує в Республіку Кіпр, необхідно пред'являти (на вибір) або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту, зробленого протягом 24 годин до вильоту;
- мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass;
- після прибуття пройти лабораторний контроль: 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу.
Також зазначається, що особи, які приїжджають і відмовляються пройти лабораторне дослідження ПЛР, будуть направлені на 14-денний карантин та звільнені з нього на сьомий день за умови негативного ПЛР-тесту.
COVID-19 на Кіпрі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 13 січня 2022 року на Кіпрі виявлено 215 271 випадок зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 669 летальних;
- Водночас 124 370 осіб побороли хворобу.