Теперь от туристов потребуют три теста на коронавирус.
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Для въезда на Кипр теперь нужно 3 теста
Новые правила вступят в силу с 4 января 2022 года. Предварительно будут действовать до 15 января 2022 года, но могут быть продолжены.
Так, все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сделать за свой счет ПЦР-тест в течение 48 часов до прилета. Это касается всех, в частности, вакцинированных или переболевших COVID-19.
Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу после прилета в аэропорту. Его стоимость в аэропорту Ларнаки составляет 15 евро, а в аэропорту Пафоса – 19 евро. Результаты туристы получат через несколько часов в электронном виде.
Третий анализ оплачивает правительство Кипра. Быстрый тест на антиген нужно пройти через 72 часа по прилету, в специальных пунктах, расположенных по всему острову. От этого теста могут быть освобождены взрослые, получившие бустерную прививку.
Другие новые меры, введенные Кипром
С 30 декабря 2021 года вход в ночные клубы и другие развлекательные заведения, а также банкетные залы, на приемы в честь свадеб и крестин разрешен только при наличии негативного экспресс-теста на антиген, сделанного в течение 24 часов. Вход разрешен только вакцинированным и тем, кто сделал бустерную дозу.
Максимальное количество посетителей в ресторанах и развлекательных центрах – 300 человек с учетом площади заведений.
Запрещаются все, что не являются экстренными, визиты в государственные и частные больницы.
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Также новые мероприятия предполагают присутствие болельщиков на стадионах на уровне 50% от вместимости с обязательным использованием масок.
Кроме того, с 3 января 2022 года на удаленной работе должны работать 40% сотрудников компаний и организаций в сфере услуг.
COVID-19 на Кипре: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 30 декабря 2021 года на Кипре выявлено 161 779 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 636 летальных;
- В то же время 124 370 человек побороли болезнь.