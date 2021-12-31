Теперь от туристов потребуют три теста на коронавирус.

Читайте также Кипр изменил условия въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Для въезда на Кипр теперь нужно 3 теста

Новые правила вступят в силу с 4 января 2022 года. Предварительно будут действовать до 15 января 2022 года, но могут быть продолжены.

Так, все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сделать за свой счет ПЦР-тест в течение 48 часов до прилета. Это касается всех, в частности, вакцинированных или переболевших COVID-19.

Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу после прилета в аэропорту. Его стоимость в аэропорту Ларнаки составляет 15 евро, а в аэропорту Пафоса – 19 евро. Результаты туристы получат через несколько часов в электронном виде.

Третий анализ оплачивает правительство Кипра. Быстрый тест на антиген нужно пройти через 72 часа по прилету, в специальных пунктах, расположенных по всему острову. От этого теста могут быть освобождены взрослые, получившие бустерную прививку.

Другие новые меры, введенные Кипром

С 30 декабря 2021 года вход в ночные клубы и другие развлекательные заведения, а также банкетные залы, на приемы в честь свадеб и крестин разрешен только при наличии негативного экспресс-теста на антиген, сделанного в течение 24 часов. Вход разрешен только вакцинированным и тем, кто сделал бустерную дозу.

Максимальное количество посетителей в ресторанах и развлекательных центрах – 300 человек с учетом площади заведений.

Запрещаются все, что не являются экстренными, визиты в государственные и частные больницы.

Интересно Поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты: Кипр придумал, как бороться с антивакцинаторами

Также новые мероприятия предполагают присутствие болельщиков на стадионах на уровне 50% от вместимости с обязательным использованием масок.

Кроме того, с 3 января 2022 года на удаленной работе должны работать 40% сотрудников компаний и организаций в сфере услуг.

COVID-19 на Кипре: последние данные