Авіакомпанія airBaltic ввела знижку на квитки з багажем: деталі акції

Одним з найдорожчих пунктів у списку витрат подорожі – квиток на літак. Авіаперевізники постійно вводять вигідні пропозиції для туристів, airBaltic – не виняток.

Латвійська державна авіакомпанія airBaltic ввела знижку 30 євро при купівлі авіаквитків економкласу з багажем. Акція розповсюджується на будь-які рейси до осені 2022 року.

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airBaltic ввела знижку 30 євро на квитки з багажем

Максимальна знижка застосовується автоматично при бронюванні перельоту в обидва боки. Зазначається, якщо вибрати виліт в один бік – знижка буде 15 євро.

Забронювати квиток зі знижкою можна тільки за тарифом економкласу Green Classic, який пропонує:

ручну поклажу 8 кілограмів;

місце багажу до 23 кілограмів;

безкоштовний вибір місця заздалегідь;

онлайн-реєстрацію за 5 днів;

можливість поміняти квиток без штрафу або повернути його зі штрафом 50 євро;

замінити пасажира при оплаті збору 70 євро.

Щоб отримати знижку,. Бронювання має містити вильоти до 8 вересня 2022 року.

Зауважимо, авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, також з Одеси та Львова до Риги, звідки пропонує зручні стикування з багатьма цікавими напрямками.

Правила бронювання та скасування квитків

Авіакомпанія airBaltic розуміє ситуацію з коронавірусом, що склалася у цілому світі, тому пропонує клієнтам вигідні умови.

Якщо турист купує квитки принаймні за 170 днів до польоту, то може оплачувати їх поступово, розділивши на дві або чотири частини. Однак така послуга платна – 19,9 євро.

Крім того, авіаперевізник оновив свої тарифи, тому, як вже зазначалося, навіть базовий тариф Green дозволяє змінити дати польоту за окрему плату – 50 євро.

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