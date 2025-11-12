Туристам, які планують відпустку у столиці Греції, на щастя, не потрібно турбуватися про пересування, оскільки Афіни було визнано найкращим містом для відпочинку без автомобіля. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.

Яке місто Європи найкраще для відпочинку без автомобіля?

Компанія Accor зібрала дані про міста по всьому континенту, проаналізувавши такі фактори, як частка пішоходів у центрі міста, різноманітність і доступність громадського транспорту, а також відстань до визначних пам'яток. Грецька столиця отримала найвищий бал за те, що її легко досліджувати без автомобіля.

Афіни вражають пішохідною зоною, що оточує Акрополь, а також легко доступні один від одного такі райони міста, як Plaka, Monastiraki та Psyrri. Тим часом до узбережжя легко дістатися на трамваї, а до аеропорту – на метро.

Також місто може похвалитися чотирма великими залізничними вузлами.

Цікаво! Кілька років тому Афіни опинилися у рейтингу Lonely Planet як одне з найгірших міст за рівнем заторів.

На другу місті рейтингу опинився німецький Мюнхен. Ті, хто прилітає літаком, можуть легко дістатися до історичного центру міста поїздом з аеропорту. Окрім того, відвідувачі можуть дослідити місто, прогулюючись пішки.

Також для відпочивальників, які бажають подорожувати між визначними пам'ятками, курсує безліч трамваїв і зручне метро.

Трійку найкращих міст замкнула столиця Португалії. Лісабон має широкий вибір громадського транспорту – від метро до поромів, які перевозять відвідувачів по річці Тагус.

Топ-10 міст Європи без автомобілів

Афіни Мюнхен Лісабон Софія Гамбург Відень Порту Мадрид Цюрих Ліон

Що варто знати про відпочинок у Греції?