Туристам, які планують відпустку у столиці Греції, на щастя, не потрібно турбуватися про пересування, оскільки Афіни було визнано найкращим містом для відпочинку без автомобіля. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.
Яке місто Європи найкраще для відпочинку без автомобіля?
Компанія Accor зібрала дані про міста по всьому континенту, проаналізувавши такі фактори, як частка пішоходів у центрі міста, різноманітність і доступність громадського транспорту, а також відстань до визначних пам'яток. Грецька столиця отримала найвищий бал за те, що її легко досліджувати без автомобіля.
Афіни вражають пішохідною зоною, що оточує Акрополь, а також легко доступні один від одного такі райони міста, як Plaka, Monastiraki та Psyrri. Тим часом до узбережжя легко дістатися на трамваї, а до аеропорту – на метро.
Також місто може похвалитися чотирма великими залізничними вузлами.
Цікаво! Кілька років тому Афіни опинилися у рейтингу Lonely Planet як одне з найгірших міст за рівнем заторів.
На другу місті рейтингу опинився німецький Мюнхен. Ті, хто прилітає літаком, можуть легко дістатися до історичного центру міста поїздом з аеропорту. Окрім того, відвідувачі можуть дослідити місто, прогулюючись пішки.
Також для відпочивальників, які бажають подорожувати між визначними пам'ятками, курсує безліч трамваїв і зручне метро.
Трійку найкращих міст замкнула столиця Португалії. Лісабон має широкий вибір громадського транспорту – від метро до поромів, які перевозять відвідувачів по річці Тагус.
Топ-10 міст Європи без автомобілів
- Афіни
- Мюнхен
- Лісабон
- Софія
- Гамбург
- Відень
- Порту
- Мадрид
- Цюрих
- Ліон
Що варто знати про відпочинок у Греції?
Часто Греція асоціюється лише з літнім відпочинком, однак ця колоритна та багата на історію країна також має що запропонувати в інші пори року. Так, взимку можна насолодитися менш переповненими туристами Афінами та відвідати культурні події на Пелопоннесі.
Одним з найпопулярніших напрямків у Греції є острів Корфу, який відомий своїми пишними зеленими пейзажами та незайманими пляжами. Але деякі його частини мають репутацію переповнених туристами. Туристам, які хочуть втекти в тихішу частину Корфу, рекомендують вирушати у рибальське селище Кассіопі.
Також для втечі від галасу підійде Ласіті на острові Крит. Це місце славиться своєю природною красою – від мальовничих заток до гірських пейзажів.