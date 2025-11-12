Туристам, которые планируют отпуск в столице Греции, к счастью, не нужно беспокоиться о передвижении, поскольку Афины были признаны лучшим городом для отдыха без автомобиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Какой город Европы лучше всего для отдыха без автомобиля?

Компания Accor собрала данные о городах по всему континенту, проанализировав такие факторы, как доля пешеходов в центре города, разнообразие и доступность общественного транспорта, а также расстояние до достопримечательностей. Греческая столица получила высший балл за то, что ее легко исследовать без автомобиля.

Афины поражают пешеходной зоной, окружающей Акрополь, а также легко доступны друг от друга такие районы города, как Plaka, Monastiraki и Psyrri. Между тем до побережья легко добраться на трамвае, а до аэропорта – на метро.

Также город может похвастаться четырьмя крупными железнодорожными узлами.

Интересно! Несколько лет назад Афины оказались в рейтинге Lonely Planet как один из худших городов по уровню пробок.

На втором месте рейтинга оказался немецкий Мюнхен. Те, кто прилетает самолетом, могут легко добраться до исторического центра города поездом из аэропорта. Кроме того, посетители могут исследовать город, прогуливаясь пешком.

Также для отдыхающих, желающих путешествовать между достопримечательностями, курсирует множество трамваев и удобное метро.

Тройку лучших городов замкнула столица Португалии. Лиссабон имеет широкий выбор общественного транспорта – от метро до паромов, которые перевозят посетителей по реке Тагус.

Топ-10 городов Европы без автомобилей

Афины Мюнхен Лиссабон София Гамбург Вена Порту Мадрид Цюрих Лион

Что стоит знать об отдыхе в Греции?