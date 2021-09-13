Найпопулярнішими маршрутами у серпні 2021 року стали курортні Анталія, Шарм-ель-Шейх та Стамбул. Крім того, до десятки увійшли й незвичні напрямки.
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10 найпопулярніших напрямків з "Борисполя" у серпні
Найбільше пасажирів було перевезено до туристичних міст Туреччини, Єгипту, Греції, Чорногорії, Ізраїлю та Нідерландів.
За даними аеропорту, 46% всіх його серпневих пасажирів вилетіли до Туреччини, Єгипту чи Греції.
- Анталія;
- Шарм-ель-Шейх;
- Стамбул;
- Хургада;
- Даламан;
- Тіват;
- Амстердам;
- Бодрум;
- Тель-Авів;
- Іракліон.
Загалом у серпні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 мільйон 251,3 тисячі пасажирів. Регулярними рейсами скористалися 827,5 тисяч мандрівників, чартерами – 423,8 тисячі осіб.
В пресслужбі аеродрому зазначили, що з початку 2021-го кількість пасажирів становить 5,8 мільйона. У порівнянні з минулим роком, потік мандрівників збільшився на 66%.
"Бориспіль" увійшов до найкращих аеропортів Східної Європи
Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".
До переліку ще увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.
Крім того, Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2021 році – перше місце посів Міжнародний аеропорт Хамад в Досі.
Зауважимо, раніше популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, склав рейтинг найкращих авіакомпаній.