Найпопулярнішими маршрутами у серпні 2021 року стали курортні Анталія, Шарм-ель-Шейх та Стамбул. Крім того, до десятки увійшли й незвичні напрямки.

10 найпопулярніших напрямків з "Борисполя" у серпні

Найбільше пасажирів було перевезено до туристичних міст Туреччини, Єгипту, Греції, Чорногорії, Ізраїлю та Нідерландів.

За даними аеропорту, 46% всіх його серпневих пасажирів вилетіли до Туреччини, Єгипту чи Греції.

Анталія; Шарм-ель-Шейх; Стамбул; Хургада; Даламан; Тіват; Амстердам; Бодрум; Тель-Авів; Іракліон.

Загалом у серпні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 мільйон 251,3 тисячі пасажирів. Регулярними рейсами скористалися 827,5 тисяч мандрівників, чартерами – 423,8 тисячі осіб.

В пресслужбі аеродрому зазначили, що з початку 2021-го кількість пасажирів становить 5,8 мільйона. У порівнянні з минулим роком, потік мандрівників збільшився на 66%.

"Бориспіль" увійшов до найкращих аеропортів Східної Європи

Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".

До переліку ще увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.

Крім того, Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2021 році – перше місце посів Міжнародний аеропорт Хамад в Досі.

Зауважимо, раніше популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, склав рейтинг найкращих авіакомпаній.