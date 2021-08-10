Летовище розташоване в столиці Катару Досі. Аеропорт є базовим для найкращої авіакомпанії світу Qatar Airways.

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Рейтинг складений на основі опитування, яке проводилося в період з серпня 2020 року по липень 2021 року. Пасажири ста країн аналізували 500 аеропортів у всьому світі.

Головні критерії оцінювання – інфраструктура, наявність черг, сервіс та ставлення персоналу до пасажирів.

10 найкращих аеропортів світу:

Міжнародний аеропорт Хамад; Міжнародний аеропорт Токіо-Ханеда; Аеропорт Сінгапур-Чангі; Міжнародний аеропорт Сеул-Інчхон; Міжнародний аеропорт Токіо-Наріта; Аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса; Аеропорт Цюрих-Клотен; Аеропорт Лондон-Хітроу; Міжнародний аеропорт Осака-Кансай; Міжнародний аеропорт Гонконгу.

Українські аеропорти не потрапили ні в ТОП-10, ні в ТОП-100 найкращих аеропортів світу.

У 2020-му Skytrax запровадив новий рейтинг безпеки авіакомпаній та аеропортів в умовах пандемії COVID-19. Цьогоріч в 10 найкращих у цій категорії увійшли аеропорти:

Аліканте; Бахрейну; Баку; Барселони; Боготи; Сінгапуру; Копенгагену; Делі; Дубаю; Дохи.

Серед інших важливих номінацій виділили Міжнародний аеропорт Токіо, який став найчистішим у всьому світі, аеропорт Стамбулу – найкраще летовище у категорії покращень, Мюнхенський аеропорт став найкращим у Європі, в той час, як Лондон-Хітроу у Західній Європі. Крім того, аеропорт Чангі у Сінгапурі переміг у номінації найкращий персонал аеропорту у світі.

Skytrax: коротко

За даними Вікіпедії, це консалтингова компанія, яка займається оглядом авіакомпаній і аеропортів та рейтинговим сайтом.

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Skytrax проводить дослідження для комерційних авіаліній, а також опитування міжнародних мандрівників, щоб оцінити персонал кабіни, аеропорти, авіалінії, зали відпочинку авіаліній, розваги під час польоту, бортове харчування та деякі інші елементи авіаперевезень.

Компанія також проводить щорічні нагороди World Airline Awards та World Airport Awards, і рейтинг авіакомпаній та аеропортів.

Відзначимо, раніше популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, склав рейтинг найкращих авіакомпаній.