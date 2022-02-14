1,5 мільйона квитків зі знижкою: у Wizz Air триває розпродаж до Дня Валентина
14 лютого 2022 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:Wizz Air
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила розпродаж до Дня святого Валентина. Продає 1,5 мільйона квитків зі знижкою 20%.
Акція діє на більшість рейсів лоукостера. Втім, забронювати такий квиток можна лише сьогодні.
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Wizz Air розпродає 1,5 мільйона квитків до Дня Валентина
Дешеві квитки доступні на окремих маршрутах по всьому світу. Наприклад, полетіти можна за наступними маршрутами: Катовіце – Кутаїсі (5 євро), Вільнюс – Париж (14 євро), Варшава – Ларнака (17 євро), Каунас – Афіни (20 євро) тощо.Зверніть увагу! Ознайомитися із повною картою напрямків лоукостера Wizz Air можна за посиланням.
Умови розпродажу:
- акціє триватиме лише до 14 лютого 2022 року включно;
- вирушити в подорож потрібно до 31 травня 2022 року;
- знижка 20% застосовується для вартості тарифу та не діє на адміністративний збір;
- вказана кількість місць (1 500 000) зі знижкою поширюється лише на вибрані рейси;
- рекламна акція не поширюється на групові бронювання;
- вартість найдешевших квитків передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;
- забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.
Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот з сайту авіакомпанії
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- Лоукостер вирішив розширити свою маршрутну мережу на весняний та літній період. Зокрема, авіаперевізник запустить нові рейси з Лондона та Албанії;
- Згідно із фінансовою звітністю Wizz Air за четвертий квартал 2021 рік, компанія змінить структуру флоту у наступні 5 років та збільшить середню місткість літаків;
- Авіакомпанія скасувала всі рейси з Одеси до Абу-Дабі. Про плани виконувати польоти оголосили ще у жовтні 2020 року;
- Крім того, Wizz Air має намір підвищити ціни на квитки вже найближчим часом. З цього приводу один з туристичних порталів порахував, скільки Wizz Air витрачає на перевезення одного пасажира.