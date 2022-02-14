1,5 мільйона квитків зі знижкою: у Wizz Air триває розпродаж до Дня Валентина

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила розпродаж до Дня святого Валентина. Продає 1,5 мільйона квитків зі знижкою 20%.

Акція діє на більшість рейсів лоукостера. Втім, забронювати такий квиток можна лише сьогодні.

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Wizz Air розпродає 1,5 мільйона квитків до Дня Валентина

Дешеві квитки доступні на окремих маршрутах по всьому світу. Наприклад, полетіти можна за наступними маршрутами: Катовіце – Кутаїсі (5 євро), Вільнюс – Париж (14 євро), Варшава – Ларнака (17 євро), Каунас – Афіни (20 євро) тощо.

Умови розпродажу:

акціє триватиме лише до 14 лютого 2022 року включно;

2022 року включно; вирушити в подорож потрібно до 31 травня 2022 року;

знижка 20% застосовується для вартості тарифу та не діє на адміністративний збір;

вказана кількість місць (1 500 000) зі знижкою поширюється лише на вибрані рейси;

рекламна акція не поширюється на групові бронювання;

вартість найдешевших квитків передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;

забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.

Ознайомитися із повною картою напрямків лоукостера Wizz Air можна за посиланням



Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот з сайту авіакомпанії

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