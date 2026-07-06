Іспанія робить літні подорожі доступнішими: хто може отримати знижки до 90%

Літні подорожі можуть стати значно доступнішими для тисячі молодих людей. Цього року в Іспанії запрацювала програма, яка дозволяє суттєво заощадити на поїздках країною та навіть за її межами. Втім, скористатися пропозицією зможуть не всі.

Уряд Іспанії вже четвертий рік поспіль запускає програму Verano Joven, покликану підтримати молодіжні подорожі. Вона діятиме з 1 липня до 30 вересня 2026 року та передбачає великі знижки на автобуси, регіональні та швидкісні поїзди, а також на популярний проїзний Interrail. З посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, які пільги доступні, хто може ними скористатися та як оформити право на знижку.

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Які знижки можна отримати?

Учасники програми Verano Joven 2026 можуть заощадити на різних видах транспорту. Розмір знижки залежить від того, яким транспортом планується подорож. Програма передбачає:

до 90% знижки на квитки на міжміські автобуси;

до 90% знижки на регіональні та приміські поїзди;

50% знижки на високошвидкісні поїзди, далекі маршрути та інші комерційні залізничні перевезення (але не більше 30 євро на один квиток);

50% знижки на проїзний Interrail Global Pass, який дає можливість здійснити 10 поїздок протягом двох місяців і подорожувати залізницею більш ніж 30 європейськими країнами.

За інформацією уряду Іспанії, програма має зробити літні подорожі доступнішими для молоді, а також сприяти розвитку внутрішнього туризму й популяризації громадського транспорту.

Хто може взяти участь у програмі?

Скористатися Verano Joven можуть не всі охочі. Для участі необхідно відповідати встановленим вимогам. Подати заявку можуть особи, які:

мають від 18 до 30 років включно;

легально проживають в Іспанії незалежно від громадянства;

мають чинний документ, що посвідчує особу та підтверджує право на проживання.

Водночас туристи, які перебувають в Іспанії тимчасово, отримати знижки не можуть.

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Як оформити право на пільгові квитки?

Щоб придбати квитки зі знижкою, необхідно заздалегідь пройти реєстрацію в програмі та отримати персональний код. Для цього потрібно:

зареєструватися на офіційному сайті Verano Joven;

підтвердити особу та право на легальне проживання в Іспанії;

отримати персональний код учасника;

вказувати цей код під час купівлі квитків на сайтах перевізників або в їхніх офіційних застосунках.

У Міністерстві транспорту Іспанії рекомендують не відкладати реєстрацію, адже без персонального коду придбати квиток за пільговою ціною неможливо. Код діятиме протягом усього періоду роботи програми з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Також наголошується, що персональний код є індивідуальним. Передавати його іншим людям або використовувати для оформлення чужих квитків не дозволяється.