Правительство Испании уже четвертый год подряд запускает программу Verano Joven, призванную поддержать молодежные путешествия. Она будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года и предусматривает значительные скидки на автобусы, региональные и скоростные поезда, а также на популярный проездной Interrail. Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем , какие льготы доступны, кто может ими воспользоваться и как оформить право на скидку.

Смотрите также : Дорого ли обойдется отдых на Тенерифе в 2026 году: украинка показала расходы за 7 дней

Какие скидки можно получить?

Участники программы Verano Joven 2026 могут сэкономить на различных видах транспорта. Размер скидки зависит от того, на каком транспорте планируется путешествие. Программа предусматривает:

до 90% скидки на билеты на междугородние автобусы;

до 90% скидки на региональные и пригородные поезда;

50% скидки на высокоскоростные поезда, дальние маршруты и другие коммерческие железнодорожные перевозки (но не более 30 евро на один билет);

50% скидки на проездной Interrail Global Pass, который дает возможность совершить 10 поездок в течение двух месяцев и путешествовать по железной дороге по более чем 30 европейским странам.

По информации правительства Испании, программа призвана сделать летние путешествия более доступными для молодежи, а также способствовать развитию внутреннего туризма и популяризации общественного транспорта.

Кто может принять участие в программе?

Воспользоваться программой Verano Joven могут не все желающие. Для участия необходимо соответствовать установленным требованиям. Подать заявку могут лица, которые:

возраст от 18 до 30 лет включительно;

легально проживают в Испании независимо от гражданства;

имеют действующий документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на проживание.

При этом туристы, временно пребывающие в Испании, не могут получить скидки.

Смотрите также : Об этом курорте в Испании почти никто не знает, а местные называют его лучшим в стране

Как оформить право на льготные билеты?

Чтобы приобрести билеты со скидкой, необходимо заранее пройти регистрацию в программе и получить персональный код. Для этого нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте Verano Joven;

подтвердить личность и право на легальное проживание в Испании;

получить персональный код участника;

указывать этот код при покупке билетов на сайтах перевозчиков или в их официальных приложениях.

В Министерстве транспорта Испании рекомендуют не откладывать регистрацию, ведь без персонального кода приобрести билет по льготной цене невозможно. Код будет действовать в течение всего периода работы программы с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Также отмечается, что персональный код является индивидуальным. Передавать его другим людям или использовать для оформления чужих билетов не разрешается.