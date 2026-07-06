Уряд Іспанії вже четвертий рік поспіль запускає програму Verano Joven, покликану підтримати молодіжні подорожі. Вона діятиме з 1 липня до 30 вересня 2026 року та передбачає великі знижки на автобуси, регіональні та швидкісні поїзди, а також на популярний проїзний Interrail. З посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, які пільги доступні, хто може ними скористатися та як оформити право на знижку.

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Які знижки можна отримати?

Учасники програми Verano Joven 2026 можуть заощадити на різних видах транспорту. Розмір знижки залежить від того, яким транспортом планується подорож. Програма передбачає:

до 90% знижки на квитки на міжміські автобуси;

до 90% знижки на регіональні та приміські поїзди;

50% знижки на високошвидкісні поїзди, далекі маршрути та інші комерційні залізничні перевезення (але не більше 30 євро на один квиток);

50% знижки на проїзний Interrail Global Pass, який дає можливість здійснити 10 поїздок протягом двох місяців і подорожувати залізницею більш ніж 30 європейськими країнами.

За інформацією уряду Іспанії, програма має зробити літні подорожі доступнішими для молоді, а також сприяти розвитку внутрішнього туризму й популяризації громадського транспорту.

Хто може взяти участь у програмі?

Скористатися Verano Joven можуть не всі охочі. Для участі необхідно відповідати встановленим вимогам. Подати заявку можуть особи, які:

мають від 18 до 30 років включно;

легально проживають в Іспанії незалежно від громадянства;

мають чинний документ, що посвідчує особу та підтверджує право на проживання.

Водночас туристи, які перебувають в Іспанії тимчасово, отримати знижки не можуть.

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Як оформити право на пільгові квитки?

Щоб придбати квитки зі знижкою, необхідно заздалегідь пройти реєстрацію в програмі та отримати персональний код. Для цього потрібно:

зареєструватися на офіційному сайті Verano Joven;

підтвердити особу та право на легальне проживання в Іспанії;

отримати персональний код учасника;

вказувати цей код під час купівлі квитків на сайтах перевізників або в їхніх офіційних застосунках.

У Міністерстві транспорту Іспанії рекомендують не відкладати реєстрацію, адже без персонального коду придбати квиток за пільговою ціною неможливо. Код діятиме протягом усього періоду роботи програми з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Також наголошується, що персональний код є індивідуальним. Передавати його іншим людям або використовувати для оформлення чужих квитків не дозволяється.