Кожен з нас хоч раз в житті замерзав. Але зберегти тепло при зимовій прогулянці не є неможливою місією. Існує декілька хитростей, які зроблять ваші прогулянки на відкритому повітрі комфортнішими та приємнішими.

Travel24 зібрав поради, які допоможуть не прохолонути.

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Рухайтеся

Банально, але дуже дієво. Одяг допомагає утримати тепло, але лише ваше тіло може його виробляти. Якщо ви замерзли – найкращою стратегією буде почати рухатися, або ж збільшити темп ходьби.

Задайте правильний темп

Критичним для зберігання вашого тепла є визначити темп при якому ваше тіло пітніє найменше, тому що вологий одяг випускає все тепло назовні від тіла. Попробуйте задати такий темп, при якому ви не будете замерзати, але й не перегрієтесь і не спітнієте.



Задайте правильний темп / vilebrequin.com.ua

Правильно підберіть кількість шарів одягу

Інколи, при високій інтенсивності ходьби, дуже важко уникнути перегріву та пітніння, тому треба правильно підібрати одяг для прогулянки. Коли немає вітру – вдягайте тепло-ізолюючий шар одягу, щось на кшталт флісу. У вітряну погоду – водо- та повітряно непроникне. При дуже низьких температурах є сенс одягти декілька шарів одягу замість одного товстого.

Їжте більше

Ваше тіло потребує більше "палива", щоб зігріти вас на морозі. Тому зверніть увагу на вуличну їжу з високим вмістом жиру, оскільки він є повільнішим "пальним", яке змушує тіло рухатися довше, що є особливо важливим при холоді.

Пийте гарячі напої

У холодних умовах перебування ваш організм ризикує отримати зневоднення. Час від часу заходьте в теплі приміщення, щоб випити гарячий напій. Проте, якщо пити багато й бігати у туалет, можна швидше замерзнути. Тому пийте помірно.



Пийте гарячі напої / ukrhealth.net

Візьміть дві шапки

Завжди майте з собою дві шапки. Одну теплу для дійсно низької температури, а другу тонкішу, щоб не дати тілу перегрітись від теплоти товстішої.

Візьміть запасні рукавиці

Ваші пальці замерзають найшвидше, тому візьміть дві пари рукавиць. Коли ви відчуєте холод – зніміть рукавиці та попробуйте зігріти їх в кишенях. Коли кров знов повернеться у ваші пальці просто вдягніть запасну пару.



Візьміть запасні рукавиці / tvoemisto.tv

Не втрачайте тепла

Найбільше тепло "тікає" через відкриті зап'ястя, шию та інші не прикриті одягом ділянки тіла. Тому вкорочені штани та низькі шкарпетки, куртку без коміра з коротким рукавом краще залишити на теплішу погоду.

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Ніякого алкоголю

Під час прогулянки в холодну погоду випита чашка глінтвейну чи будь-якого іншого алкоголю дає хибне враження відчуття тепла. Насправді під дією спирту судини значно розширюються і швидше віддають тепло.

Шукайте сонце

Взимку треба співпрацювати з сонцем, щоб трохи зігрітися. Робіть зупинку там де воно є, в ідеалі краще знайти місце захищене від вітру, якщо ж такого немає, тоді стійте до нього спиною.