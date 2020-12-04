Всупереч розпалу пандемії COVID-19, в Івано-Франківській області на найбільшому гірськолижному курорті України – "Буковель", як і планувалося раніше – відкрили зимовий сезон.

Про старт зимового сезону, прессекретар ГК "Буковель" – Віталія Васильчук, повідомила кореспонденту Укрінформу.

Читайте також На Закарпатті вже можна покататися на лижах: де стартував зимовий сезон

Так, ми відкрили зимовий сезон на "Буковелі". Щоправда, без змагання лижників та сноубордистів, як було торік. Ми просто запустили всі витяги, частину трас, і туристи вже катаються, – зазначила Васильчук.

Вона також зазначила, що новорічні та різдвяні свята на курорті "Буковель" гості викупили на 100%.

Для туристів тут з'явилися новинки – запуск 6-крісельного підйомника та чемпіонат України з біатлону серед чоловіків і жінок, який заплановано провести 21 – 27 грудня.

Дуже сподіваємося, що цей чемпіонат стартує, бо це стануть перші змагання на новому біатлонному стадіоні. Щоправда, змагання з біатлону мають пройти без глядачів, – зауважила прессекретар.

На цей момент на території курорту, як і щороку, облаштовують "Буковельський ярмарок" та готуються засвітити ялинку.



"Буковельський ярмарок" / bukovel-elena.com