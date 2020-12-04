Вопреки разгару пандемии COVID-19, в Ивано-Франковской области на самом большом горнолыжном курорте Украины – "Буковель", как и планировалось ранее – открыли зимний сезон.

О старте зимнего сезона, прессекретар ГК "Буковель" – Виталия Васильчук, сообщила корреспонденту Укринформа.

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Да, мы открыли зимний сезон на "Буковеле". Правда, без соревнования лыжников и сноубордистов, как было в прошлом году. Мы просто запустили все выдержки, часть трасс, и туристы уже катаются, – отметила Васильчук.

Она также отметила, что новогодние и рождественские праздники на курорте "Буковель" гости выкупили на 100%.

Для туристов здесь появились новинки – запуск 6-кресельного подъемника и чемпионат Украины по биатлону среди мужчин и женщин, который планируется провести 21 – 27 декабря.

Очень надеемся, что этот чемпионат стартует, потому что это будут первые соревнования на новом биатлонном стадионе. Правда, соревнования по биатлону должны пройти без зрителей, – отметила прессекретар.

На данный момент на территории курорта, как и каждый год, обустраивают "Буковельскую ярмарку" и готовятся зажечь елку.



"Буковельская ярмарка" / bukovel-elena.com