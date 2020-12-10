Каждый из нас хоть раз в жизни замерзал. Но сохранить тепло при зимней прогулке не является невозможной миссией. Существует несколько хитростей, которые сделают ваши прогулки на открытом воздухе комфортными и приятными.

Travel24 собрал советы, которые помогут не простыть.

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Двигайтесь

Банально, но очень действенно. Одежда помогает удержать тепло, но только ваше тело может его производить. Если вы замерзли – лучшей стратегией будет начать двигаться, или же увеличить темп ходьбы.

Задайте правильный темп

Критическим для хранения вашего тепла является определить темп при котором ваше тело потеет меньше, потому что влажная одежда выпускает все тепло наружу от тела. Попробуйте задать такой темп, при котором вы не будете замерзать, но и не перегреетесь и не вспотеете.



Задайте правильный темп / vilebrequin.com.ua

Правильно подберите количество слоев одежды

Иногда, при высокой интенсивности ходьбы, очень трудно избежать перегрева и потения, поэтому надо правильно подобрать одежду для прогулки. Когда нет ветра – надевайте тепло-изолирующий слой одежды, нечто вроде флиса. В ветреную погоду –водо- и воздушно непроницаемое. При очень низких температурах есть смысл надеть несколько слоев одежды вместо одного толстого.

Ешьте больше

Ваше тело нуждается в большем количестве "топлива", чтобы согреть вас на морозе. Поэтому обратите внимание на уличную еду с высоким содержанием жира, поскольку он есть медленным "горючим", которое заставляет тело двигаться дольше, что особенно важно при холоде.

Пейте горячие напитки

В холодных условиях пребывания ваш организм рискует получить обезвоживание. Время от времени заходите в теплые помещения, чтобы выпить горячий напиток. Однако, если пить много и бегать в туалет, можно быстрее замерзнуть. Поэтому пейте умеренно.



Пейте горячие напитки / ukrhealth.net

Возьмите две шапки

Всегда имейте с собой две шапки. Одну теплую для действительно низкой температуры, а вторую потоньше, чтобы не дать телу перегреться от теплоты более толстой.

Возьмите запасные рукавицы

Ваши пальцы замерзают быстрее, поэтому возьмите две пары перчаток. Когда вы почувствуете холод – снимите перчатки и попробуйте согреть их в карманах. Когда кровь вновь вернется в ваши пальцы просто наденьте запасную пару.



Возьмите запасные рукавицы / tvoemisto.tv

Не теряйте тепла

Больше всего тепло "убегает" через открытые запястья, шею и другие не прикрытые одеждой участки тела. Поэтому укороченные брюки и низкие носки, куртку без воротника с коротким рукавом лучше оставить на теплую погоду.

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Никакого алкоголя

Во время прогулки в холодную погоду выпитая чашка глинтвейна или любого другого алкоголя дает ложное впечатление ощущение тепла. На самом деле под действием спирта сосуды значительно расширяются и быстрее отдают тепло.

Ищите солнце

Зимой надо сотрудничать с солнцем, чтобы немного согреться. Делайте остановку там, где оно есть, в идеале лучше найти место защищенное от ветра, если же такового нет, тогда стойте к нему спиной.