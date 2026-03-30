Неймовірне місто біля Львова, яке ідеально підійде для відпочинку на вихідних
- Місто Жовква, засноване наприкінці 16 століття, є державним історико-архітектурним заповідником з добре збереженим центром і численними пам'ятками.
- Серед головних локацій: Жовківський замок, костел Святого Лаврентія, ратуша, Василіанський та Домініканський монастирі, оборонна синагога 17 століття і дерев'яна Троїцька церква 1720 року.
Жовква – це історичне місто на Львівщині з унікальним ренесансним плануванням і багатою архітектурною спадщиною. Тут збереглися замок, Вічева площа, старовинні монастирі та ренесансна синагога, що робить місто справжнім музеєм просто неба.
Місто Жовква, що розташоване лише за 25 кілометрів від Львова, може стати ідеальним напрямком для відпочинку на вихідних. Особливо, якщо ви втомилися від метушні та бажаєте знайти спокійну локацію для прогулянок.
Дивіться також Місця у Львові, про які ви, скоріш за все, не знали, а тепер точно захочете побачити
Що цікавого побачити туристу у місті Жовква?
Засноване наприкінці 16 століття як "ідеальне місто" за принципами ренесансного планування, воно поєднує багату історію, унікальну архітектуру та атмосферу справжньої старовини. У наш час Жовква має статус державного історико-архітектурного заповідника та приваблює туристів добре збереженим центром і численними пам'ятками, розповідає "Україна Інкогніта".
Головні локації міста зосереджені навколо площі Ринок (Вічевої), де розташовані ключові архітектурні перлини. Серед них: Жовківський замок, збудований у 1594 – 1606 роках як резиденція засновника міста Станіслава Жолкєвського, а згодом перебудований у розкішний палац. Поруч височіє ратуша, а також костел Святого Лаврентія – одна з найцінніших ренесансних святинь України.
Не менш вражаючими є Василіанський та Домініканський монастирі, які входили до системи міських укріплень, а також унікальна оборонна синагога 17 століття, що має світове значення. Окремої уваги заслуговує дерев'яна Троїцька церква 1720 року – справжній шедевр сакральної архітектури Галичини.
Троїцька церква / фото "Україна Інкогніта"
Дивіться також Ні, це не Франція – це склеп Потоцьких у Вінницькій області, оточений 250-літніми липами
Дослідник історії Жовкви, вірменин Садок Баронч, висував версію, що саме в цьому місті міг народитися український гетьман Богдан Хмельницький, розповідає "Твоє Місто". Під час національно-визвольної війни під його проводом Жовкву двічі відвідувало козацько-селянське військо. Із містом пов'язана й колоритна легенда: нібито назва місцевої річки Свиня з'явилася після курйозного випадку, коли цар, перебуваючи напідпитку, впав у її води.
Які є ще цікаві локації на Львівщині?
Нещодавно ми розповідали, куди поїхати відпочити на Львівщині. Однією з локацій є оглядовий майданчик у селі Рибник. Це мальовниче місце, з якого можна побачити звивисте русло річки Стрий та неймовірні краєвиди гір. Щоб на довше затриматися у цій місцевості, можна організувати пікнік.
Або ж, дізнайтесь про неймовірний палац Бруницьких біля Львова, який нагадує атмосферу з серіалу "Бріджертони". Палац був відреставрований у 2006 – 2007 роках завдяки фінансовій підтримці швейцарського благодійника Роберта Готса.
