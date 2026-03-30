Місто Жовква, що розташоване лише за 25 кілометрів від Львова, може стати ідеальним напрямком для відпочинку на вихідних. Особливо, якщо ви втомилися від метушні та бажаєте знайти спокійну локацію для прогулянок.

Що цікавого побачити туристу у місті Жовква?

Засноване наприкінці 16 століття як "ідеальне місто" за принципами ренесансного планування, воно поєднує багату історію, унікальну архітектуру та атмосферу справжньої старовини. У наш час Жовква має статус державного історико-архітектурного заповідника та приваблює туристів добре збереженим центром і численними пам'ятками, розповідає "Україна Інкогніта".

Жовківський замок / фото Вікіпедії

Головні локації міста зосереджені навколо площі Ринок (Вічевої), де розташовані ключові архітектурні перлини. Серед них: Жовківський замок, збудований у 1594 – 1606 роках як резиденція засновника міста Станіслава Жолкєвського, а згодом перебудований у розкішний палац. Поруч височіє ратуша, а також костел Святого Лаврентія – одна з найцінніших ренесансних святинь України.

Костел Святого Лаврентія / фото Вікіпедії

Не менш вражаючими є Василіанський та Домініканський монастирі, які входили до системи міських укріплень, а також унікальна оборонна синагога 17 століття, що має світове значення. Окремої уваги заслуговує дерев'яна Троїцька церква 1720 року – справжній шедевр сакральної архітектури Галичини.



Троїцька церква / фото "Україна Інкогніта"

Дослідник історії Жовкви, вірменин Садок Баронч, висував версію, що саме в цьому місті міг народитися український гетьман Богдан Хмельницький, розповідає "Твоє Місто". Під час національно-визвольної війни під його проводом Жовкву двічі відвідувало козацько-селянське військо. Із містом пов'язана й колоритна легенда: нібито назва місцевої річки Свиня з'явилася після курйозного випадку, коли цар, перебуваючи напідпитку, впав у її води.

