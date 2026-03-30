Город Жовква, расположенный всего в 25 километрах от Львова, может стать идеальным направлением для отдыха на выходных. Особенно, если вы устали от суеты и хотите найти спокойную локацию для прогулок.
Что интересного увидеть туристу в городе Жолква?
Основанный в конце 16 века как "идеальный город" по принципам ренессансного планирования, он сочетает богатую историю, уникальную архитектуру и атмосферу настоящей старины. В наше время Жолква имеет статус государственного историко-архитектурного заповедника и привлекает туристов хорошо сохранившимся центром и многочисленными памятниками, рассказывает "Украина Инкогнита".
Жолковский замок / фото Википедии
Главные локации города сосредоточены вокруг площади Рынок (Вечевой), где расположены ключевые архитектурные жемчужины. Среди них: Жолковский замок, построенный в 1594 – 1606 годах как резиденция основателя города Станислава Жолкевского, а впоследствии перестроенный в роскошный дворец. Рядом возвышается ратуша, а также костел Святого Лаврентия – одна из самых ценных ренессансных святынь Украины.
Костел Святого Лаврентия / фото Википедии
Не менее впечатляющими являются Василианский и Доминиканский монастыри, которые входили в систему городских укреплений, а также уникальная оборонная синагога 17 века, имеющая мировое значение. Отдельного внимания заслуживает деревянная Троицкая церковь 1720 года – настоящий шедевр сакральной архитектуры Галичины.
Троицкая церковь / фото "Украина Инкогнита"
Исследователь истории Жолквы, армянин Садок Баронч, выдвигал версию, что именно в этом городе мог родиться украинский гетман Богдан Хмельницкий, рассказывает "Твой Город". Во время национально-освободительной войны под его руководством Жолкву дважды посещало казацко-крестьянское войско. С городом связана и колоритная легенда: якобы название местной реки Свинья появилась после курьезного случая, когда царь, находясь навеселе, упал в ее воды.
