Город Жовква, расположенный всего в 25 километрах от Львова, может стать идеальным направлением для отдыха на выходных. Особенно, если вы устали от суеты и хотите найти спокойную локацию для прогулок.

Смотрите также Места во Львове, о которых вы, скорее всего, не знали, а теперь точно захотите увидеть

Что интересного увидеть туристу в городе Жолква?

Основанный в конце 16 века как "идеальный город" по принципам ренессансного планирования, он сочетает богатую историю, уникальную архитектуру и атмосферу настоящей старины. В наше время Жолква имеет статус государственного историко-архитектурного заповедника и привлекает туристов хорошо сохранившимся центром и многочисленными памятниками, рассказывает "Украина Инкогнита".

Жолковский замок / фото Википедии

Главные локации города сосредоточены вокруг площади Рынок (Вечевой), где расположены ключевые архитектурные жемчужины. Среди них: Жолковский замок, построенный в 1594 – 1606 годах как резиденция основателя города Станислава Жолкевского, а впоследствии перестроенный в роскошный дворец. Рядом возвышается ратуша, а также костел Святого Лаврентия – одна из самых ценных ренессансных святынь Украины.

Костел Святого Лаврентия / фото Википедии

Не менее впечатляющими являются Василианский и Доминиканский монастыри, которые входили в систему городских укреплений, а также уникальная оборонная синагога 17 века, имеющая мировое значение. Отдельного внимания заслуживает деревянная Троицкая церковь 1720 года – настоящий шедевр сакральной архитектуры Галичины.



Троицкая церковь / фото "Украина Инкогнита"

Смотрите также Нет, это не Франция – это склеп Потоцких в Винницкой области, окруженный 250-летними липами

Исследователь истории Жолквы, армянин Садок Баронч, выдвигал версию, что именно в этом городе мог родиться украинский гетман Богдан Хмельницкий, рассказывает "Твой Город". Во время национально-освободительной войны под его руководством Жолкву дважды посещало казацко-крестьянское войско. С городом связана и колоритная легенда: якобы название местной реки Свинья появилась после курьезного случая, когда царь, находясь навеселе, упал в ее воды.

Какие есть еще интересные локации на Львовщине?