За словами мітингувальників, влада їх обманула. Адже раніше вона заборонила великим суднам пришвартовуватися біля площі святого Марка, в історичному центрі.

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Що не сподобалось мітингувальникам

Учасники акції протесту заявили, що великі судна нібито пропливають через історичну лагуну і створюють великі хвилі. Також вони розмивають фундамент будівель у Венеції.

Судно MSC Orchestra вагою 92 тисяч тонн вмістило 650 пасажирів. Корабель вирушив до Греції та Хорватії. Для туризму Італії це важлива подія, адже вона означає повернення до нормальної роботи.

Жителі Венеції влаштували протест проти круїзних лайнерів / Фото Associated Presse

Хто виступив проти заборони

Проти такої заборони виступає рух "Так великим кораблям". Його підтримують тисячі людей в районі, які працюють у круїзній індустрії і які залишилися без роботи через пандемію.

Відзначимо! До пандемії Венеція приймала приблизно 28 мільйонів відвідувачів на рік.

До речі, італійці і раніше протестували проти круїзих лайнерів. У 2019 році приблизно 3 тисячі учасників акцій протесту заявили, що судна розмивають основу міста.

Що відомо про заборону