По словам митингующих, власти их обманули. Ведь раньше она запретила крупным судам пришвартовываться у площади святого Марка, в историческом центре.
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Не понравилось митингующим
Участники акции протеста заявили, что крупные суда якобы проплывают через историческую лагуну и создают большие волны. Также они размывают фундамент зданий в Венеции.
Судно MSC Orchestra весом 92 тысяч тонн вместило 650 пассажиров. Корабль отправился в Грецию и Хорватию. Для туризма Италии это важное событие, ведь оно означает возвращение к нормальной работе.
Жители Венеции устроили протест против круизных лайнеров / Фото Associated Presse
Кто выступил против запрета
Против такого запрета выступает движение "Да большим кораблям". Его поддерживают тысячи людей в районе, которые работают в круизной индустрии и которые остались без работы из-за пандемии.
Кстати, итальянцы и раньше протестовали против круизных лайнеров. В 2019 году примерно 3 тысячи участников акций протеста заявили, что суда размывают основание города.
Что известно о запрете
- В конце марта 2021 года правительство Италии сообщило, что круизным лайнерам запрещено проезжать мимо площади святого Марка и пришвартовываться в историческом центре.
- Согласно плану властей, суда нужно было перенаправлять в промышленный порт Маргера. В то же время продолжалось строительство нового круизного терминала.
- После одобрения указа министр культуры Дарио Франческини заявил, что большие корабли больше не будут причаливать в Венеции.