По словам митингующих, власти их обманули. Ведь раньше она запретила крупным судам пришвартовываться у площади святого Марка, в историческом центре.

Стоит прочитать Из Италии в Украину: какие существуют правила въезда для иностранцев и мигрантов

Не понравилось митингующим

Участники акции протеста заявили, что крупные суда якобы проплывают через историческую лагуну и создают большие волны. Также они размывают фундамент зданий в Венеции.

Судно MSC Orchestra весом 92 тысяч тонн вместило 650 пассажиров. Корабль отправился в Грецию и Хорватию. Для туризма Италии это важное событие, ведь оно означает возвращение к нормальной работе.

Жители Венеции устроили протест против круизных лайнеров / Фото Associated Presse

Кто выступил против запрета

Против такого запрета выступает движение "Да большим кораблям". Его поддерживают тысячи людей в районе, которые работают в круизной индустрии и которые остались без работы из-за пандемии.

Отметим! До пандемии Венеция принимала около 28 миллионов посетителей в год.

Кстати, итальянцы и раньше протестовали против круизных лайнеров. В 2019 году примерно 3 тысячи участников акций протеста заявили, что суда размывают основание города.

Что известно о запрете