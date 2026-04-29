Не у Франції: де народився Жан Рено, який написав книгу про викрадених українських дітей

Жан Рено – актор та письменник, який народився у сонячному Марокко у місті Касабланка. Він служби в армії задля громадянства до світової слави та дебюту у літературі. У нашій статті ми розкриваємо невідомі сторінки його біографії, а також розповідаємо про цікаві місця для туристів його рідного міста.

Ви точно бачили його на великих екранах у культових ролях. Окрім акторства, цей чоловік майстерно володіє пером і має репутацію глибокого письменника. Його справжня біографія зазвичай лишається в тіні голлівудських софітів, хоча вона варта окремого роману. Розкриваємо маловідомі факти про життя Жана Рено, його літературний шлях та особливу атмосферу міста, де він народився.

Дивіться також У місці з багатою козацькою історією: де народився Микола Зеров – майстер сонетної форми

Хто такий Жан Рено?

Жан Рено, справжнє ім'я якого Хуан Морено і Еррера Хіменес, народився 30 липня 1948 року у Касабланці, яка тоді була французьким протекторатом Марокко, розповідає IMDb. Його батьки, вихідці з Андалусії (Іспанія), переїхали до Північної Африки в пошуках роботи та рятуючись від режиму Франко. У віці 12 років сім'я Хуана переїхала до Франції, де вони остаточно оселилися.



Жан Рено / фото Getty

Як Жан Рено став актором?

З дитинства Жан захоплювався театром. Щоб отримати французьке громадянство, юнак чотири роки служив у французькій армії. Після цього він почав вивчати акторську майстерність у студії Рене Симона в Парижі в 70-х роках. Саме тоді він взяв свій більш відомий псевдонім – Жан Рено.



Жан Рено у фільмі "Леон" / фото Вікіпедії

Рено дебютував на французькому телебаченні та в театрі, а його перші ролі в кіно з'явилися наприкінці 70-х. Однак справжня популярність прийшла до нього завдяки співпраці з режисером Люком Бессоном. Після таких культових фільмів, як "Підземка" (1985), "Блакитна безодня" (1988) та "Нікіта" (1990), Рено став відомим. Світову ж славу йому принесла головна роль у фільмі "Леон" (1994), де він зіграв професійного вбивцю з ніжним серцем.

Чим ще відомий Жан Рено?

Він відомий своєю участю в рекламних кампаніях, зокрема для Toyota в Японії та UPS у Британії та Європі. У 2006 році він був удостоєний звання "Сина Кадіса" (Hijo Predilecto de Cádiz) – рідного регіону його батьків в Іспанії.

Що відомо про новий роман Жан Рено?

24 Канал вже розповів, що нещодавно Жан Рено презентував свій новий роман "Втеча" (L'Évasion), у якому торкається болючої теми – викрадення українських дітей російськими окупантами. Книга побачила світ на початку квітня у французькому видавництві XO Éditions і стала продовженням першого роману Рено про героїню на ім'я Емма.

L'Évasion / фото XO Editions

Цього разу колишня масажистка стає агенткою французької розвідки DGSE та вирушає у найнебезпечнішу місію свого життя – під прикриттям потрапляє до табору в Сибіру, щоб знайти і задокументувати докази злочинів Росії проти українських дітей. Сам автор зізнався, що історії про насильно вивезених з України підлітків глибоко його вразили:

Коли я почув про це у 2024 році було ідентифіковано понад 19 тисяч викрадених українських дітей, я був надзвичайно шокований. Здавалося божевіллям викрадати дітей, щоб промивати їм мізки. Я не займаюся політикою, я хотів зробити з цього роман,

– розповів він в інтерв'ю для телеканалу Télé 7.

Дивіться також Не у Лондоні: де народилася зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон і що подивитись у її рідному місті

Що цікавого побачити у рідному місті Жан Рено?

Мечеть Хасана II: це єдина мечеть у країні, куди пускають не лише мусульман. Варто приходити у сонячну п'ятницю, адже у цей день розсувний дах відкриває вид на небо, перетворюючи храм на "Браму раю", пише Lonely Planet.



Мечеть Хасана II / фото Getty

Квартал Хабус: "Нова медина", побудована французами у 30-х роках. Тут чистіше й спокійніше, ніж у старих центрах інших міст. Обов'язково зайдіть у пекарню Pâtisserie Bennis за автентичними солодощами.

"Нова медина", побудована французами у 30-х роках. Тут чистіше й спокійніше, ніж у старих центрах інших міст. Обов'язково зайдіть у пекарню Pâtisserie Bennis за автентичними солодощами. Rick's Café: якщо ви фанат класичного Голлівуду, завітайте сюди на вечірній коктейль. Це репліка бару з того самого фільму 1942 року.

Rick's Café / фото TripAdvisor

Набережна Корніш: ідеальне місце для прогулянки на заході сонця, коли мечеть Хасана II забарвлюється у рожеві відтінки на фоні океану.

Набережна Корніш / фото TripAdvisor

Коли найкраще відвідувати Касабланку?

Весна та осінь: ідеальний час, якщо Каза лише частина вашого великого туру Марокко (саме в цей час найкраще їхати в Сахару).

ідеальний час, якщо Каза лише частина вашого великого туру Марокко (саме в цей час найкраще їхати в Сахару). Літо: час фестивалів (як-от Jazzablanca у червні) та пляжного відпочинку. Температура води й повітря тримається в районі приємних 23 градусів тепла.

час фестивалів (як-от Jazzablanca у червні) та пляжного відпочинку. Температура води й повітря тримається в районі приємних 23 градусів тепла. Зима: найхолодніший період, але навіть тоді вдень близько 13 градусів телпа.

Як пересуватися по місту?

З аеропорту: найкращий варіант – це поїзд ONCF. 35 – 45 хвилин, і ви в центрі. Квиток коштує близько 60 дірхамів (6.50 доларів).

найкращий варіант – це поїзд ONCF. 35 – 45 хвилин, і ви в центрі. Квиток коштує близько 60 дірхамів (6.50 доларів). Містом: трамваї (CasaTramway) та сучасні автобуси – все дешево й зручно (від 0.50 доларів за поїздку).

трамваї (CasaTramway) та сучасні автобуси – все дешево й зручно (від 0.50 доларів за поїздку). Таксі: для коротких дистанцій ловіть червоні petit taxi (вони спільні, до 3 пасажирів) або викликайте Careem.

Де народилися інші відомі постаті та що цікавого там побачити туристу?

Вже стало відомо, хто став новим ведучим проєкту "Караоке на Майдані". Мова йде про ХАСа, справжнє ім'я якого Хассан Назар, і народився він у Києві у родині лікарів. У столиці туристам точно варто відвідати:

Київський велотрек;

Музей Ханенків;

барахолку на Петрівці;

меморіальний комплекс Бабин Яр.

Або ж, де народився засновник модного дому Valentino. На диво, він родом не з Парижа, а з Італії. У цьому місті можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.