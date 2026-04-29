Вы точно видели его на больших экранах в культовых ролях. Кроме актерства, этот человек мастерски владеет пером и имеет репутацию глубокого писателя. Его настоящая биография обычно остается в тени голливудских софитов, хотя она стоит отдельного романа. Раскрываем малоизвестные факты о жизни Жана Рено, его литературный путь и особую атмосферу города, где он родился.
Смотрите также В месте с богатой казацкой историей: где родился Николай Зеров – мастер сонетной формы
Кто такой Жан Рено?
Жан Рено, настоящее имя которого Хуан Морено и Эррера Хименес, родился 30 июля 1948 года в Касабланке, которая тогда была французским протекторатом Марокко, рассказывает IMDb. Его родители, выходцы из Андалусии (Испания), переехали в Северную Африку в поисках работы и спасаясь от режима Франко. В возрасте 12 лет семья Хуана переехала во Францию, где они окончательно поселились.
Жан Рено / фото Getty
Как Жан Рено стал актером?
С детства Жан увлекался театром. Чтобы получить французское гражданство, юноша четыре года служил во французской армии. После этого он начал изучать актерское мастерство в студии Рене Симона в Париже в 70-х годах. Именно тогда он взял свой более известный псевдоним – Жан Рено.
Жан Рено в фильме "Леон" / фото Википедии
Рено дебютировал на французском телевидении и в театре, а его первые роли в кино появились в конце 70-х. Однако настоящая популярность пришла к нему благодаря сотрудничеству с режиссером Люком Бессоном. После таких культовых фильмов, как "Подземка" (1985), "Голубая бездна" (1988) и "Никита" (1990), Рено стал известным. Мировую же славу ему принесла главная роль в фильме "Леон" (1994), где он сыграл профессионального убийцу с нежным сердцем.
Чем еще известен Жан Рено?
Он известен своим участием в рекламных кампаниях, в частности для Toyota в Японии и UPS в Великобритании и Европе. В 2006 году он был удостоен звания "Сына Кадиса" (Hijo Predilecto de Cádiz) – родного региона его родителей в Испании.
Что известно о новом романе Жан Рено?
24 Канал уже рассказал, что недавно Жан Рено презентовал свой новый роман "Побег" (L'Évasion), в котором касается болезненной темы – похищения украинских детей российскими оккупантами. Книга увидела свет в начале апреля во французском издательстве XO Éditions и стала продолжением первого романа Рено о героине по имени Эмма.
L'Évasion / фото XO Editions
На этот раз бывшая массажистка становится агентом французской разведки DGSE и отправляется в самую опасную миссию своей жизни – под прикрытием попадает в лагерь в Сибири, чтобы найти и задокументировать доказательства преступлений России против украинских детей. Сам автор признался, что истории о насильно вывезенных из Украины подростков глубоко его поразили:
Когда я услышал об этом в 2024 году было идентифицировано более 19 тысяч похищенных украинских детей, я был чрезвычайно шокирован. Казалось безумием похищать детей, чтобы промывать им мозги. Я не занимаюсь политикой, я хотел сделать из этого роман,
– рассказал он в интервью для телеканала Télé 7.
Смотрите также Не в Лондоне: где родилась звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон и что посмотреть в ее родном городе
Что интересного увидеть в родном городе Жан Рено?
- Мечеть Хасана II: это единственная мечеть в стране, куда пускают не только мусульман. Стоит приходить в солнечную пятницу, ведь в этот день раздвижная крыша открывает вид на небо, превращая храм на "Врата рая", пишет Lonely Planet.
Мечеть Хасана II / фото Getty
- Квартал Хабус: "Новая медина", построена французами в 30-х годах. Здесь чище и спокойнее, чем в старых центрах других городов. Обязательно зайдите в пекарню Pâtisserie Bennis за аутентичными сладостями.
- Rick's Café: если вы фанат классического Голливуда, посетите сюда на вечерний коктейль. Это реплика бара из того самого фильма 1942 года.
Rick's Café / фото TripAdvisor
- Набережная Корниш: идеальное место для прогулки на закате, когда мечеть Хасана II окрашивается в розовые оттенки на фоне океана.
Набережная Корниш / фото TripAdvisor
Когда лучше всего посещать Касабланку?
- Весна и осень: идеальное время, если Каза только часть вашего большого тура Марокко (именно в это время лучше всего ехать в Сахару).
- Лето: время фестивалей (например Jazzablanca в июне) и пляжного отдыха. Температура воды и воздуха держится в районе приятных 23 градусов тепла.
- Зима: самый холодный период, но даже тогда днем около 13 градусов тепла.
Как передвигаться по городу?
- Из аэропорта: лучший вариант – это поезд ONCF. 35 – 45 минут, и вы в центре. Билет стоит около 60 дирхамов (6.50 долларов).
- По городу: трамваи (CasaTramway) и современные автобусы – все дешево и удобно (от 0.50 долларов за поездку).
- Такси: для коротких дистанций ловите красные petit taxi (они общие, до 3 пассажиров) или вызывайте Careem.
Где родились другие известные фигуры и что интересного там увидеть туристу?
Уже стало известно, кто стал новым ведущим проекта "Караоке на Майдане". Речь идет о ХАСе, настоящее имя которого Хассан Назар, и родился он в Киеве в семье врачей. В столице туристам точно стоит посетить:
Киевский велотрек;
Музей Ханенко;
барахолку на Петровке;
мемориальный комплекс Бабий Яр.
Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родом не из Парижа, а из Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.